Des députés proposent des pistes pour lutter contre l’extrémisme idéologique violent

Dans un nouveau rapport, les députés membres du Comité permanent de la sécurité publique et nationale recommandent également la tenue d'un sommet national pour discuter de la façon dont les services sociaux et de santé mentale existants peuvent mieux outiller et former les travailleurs de première ligne .

Ces suggestions font partie de 33 recommandations formulées par les députés, allant d'une meilleure réglementation du contenu en ligne à une révision des lois destinées à combattre le financement du terrorisme. On recommande ainsi que le gouvernement fédéral mène des recherches sur le rôle du sociofinancement et des cryptomonnaies dans l'extrémisme violent à caractère idéologique.

Le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) affirme que l' extrémisme violent à caractère idéologique est motivé par la xénophobie, le genre, l'opposition à l'autorité et d'autres motifs de violence fondés sur des récriminations personnelles – des facteurs parfois en combinaison les uns avec les autres.

Le directeur du SCRS , David Vigneault, déclarait récemment que bien que cette veine d'activité extrémiste représente une menace pour tous les Canadiens, le sentiment de peur est particulièrement aigu pour les individus et les groupes traditionnellement ciblés par le racisme, la discrimination et le harcèlement.