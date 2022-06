Le centre d’action communautaire de Charlottetown veut convaincre ses détracteurs

Face aux critiques et aux inquiétudes de la communauté, le centre d'action communautaire de Charlottetown veut convaincre les citoyens de l'importance de sa mission. Le gouvernement provincial de son côté lui accorde sa pleine confiance.

Le centre d'action communautaire de Charlottetown est situé en plein centre ville de la capitale insulaire, entre deux écoles et des quartiers tranquille. Mais sa présence dérange de nombreux résidents du quartier depuis son installation, dans les locaux de l'ancien club de curling, en juin 2021.

Chargement de l’image Le centre occupe les anciens locaux du club de curling de la rue Euston. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Les plaintes se multiplient face aux agressions, bagarres entre clients, utilisation de drogue et autres actes à caractères sexuels.

En août dernier, Hailey Gallant, une résidente du quartier, dénonçait un climat d'insécurité auprès de nos collègues de CBC. Un jour, je jouais dans mon jardin avec ma fille quand deux hommes et une femme ont escaladé ma barrière et m'ont menacé, moi et ma famille , racontait-elle. Elle accusait entre autres les responsables du centre.

Karla Bernard, députée du Parti vert dans la circonscription où se trouve l'établissement, tire la sonnette d'alarme.

Chargement de l’image Karla Bernard, député du Parti vert dans Charlottetown - Victoria Park se dit inquiète. Photo : Julien Lecacheur

Les résidents du quartier ne se sentent pas en sécurité dans leur quartier et ce n'est pas juste , pense-t-elle.

Un centre, une mission : aider les plus démunies

Les dirigeants de l'organisme The Adventure Group, qui ont repris les rênes du centre en mars dernier, veulent rassurer les résidents.

Quotidiennement, l'organisme est une porte d'entrée pour ceux qui n'ont nulle part où aller.

« Les gens arrivent ici avec plusieurs problèmes, souvent interreliés, qui méritent notre attention et notre aide. » — Une citation de Jacinta Shoemaker, gestionnaire des dossiers des clients.

Chargement de l’image Jacinta Shoemaker s'occupe d'une cinquantaine de clients. Un nombre qui augmente de trois à quatre par jour tant la demande est élevé. Photo : Julien Lecacheur

Resonsable de dossier, Jacinta Shoemaker observe que la demande est en constante augmentation. Je reçois trois à quatre nouveaux dossiers chaque jour. Je devrais m'occuper de plus de cinquante personnes d'ici la semaine prochaine , explique-t-elle.

Une stigmatisation des clients

Les clients du centre d'action communautaire de Charlottetown ont souvent un passé compliqué. Certains sont sans domiciles fixes, d'autres sont dépendants aux drogues ou à l'alcool, souffrent de maladie mentale, et certains combinent tous ces problèmes.

En plus, ils doivent souvent faire face à une stigmatisation de la part de la communauté. Christine Wheeler fréquente le centre depuis août.

La femme dans la quarantaine a un trouble alimentaire et une dépendance aux médicaments. Sans le centre, elle ne serait peut-être plus ici pour raconter son histoire, dit celle qui demande plus d'indulgence aux insulaires.

« Venir au centre d'action communautaire ne veut pas dire que vous êtes inférieur à n'importe qui d'autre. La population doit comprendre que ce n'est pas parce que nous fumons ou parlons familièrement que nous sommes inférieurs. Nous avons tous nos problèmes de dépendance et nous en souffrons. » — Une citation de Christine Wheeler, cliente du centre d'action communautaire de Charlottetown.

Chargement de l’image Les clients du centre d'action communautaire de Charlottetown ont en autre accès à des tables, à de l'eau, à de la nourriture, à des ordinateurs ou encore à des livres. Photo : Julien Lecacheur

La directrice du centre, Roxanne Carter-Thompson, demande aussi aux voisins d'être compréhensifs et patients.

« Nous sommes conscients qu'il y a des défis, et nous y travaillons. Mais nous devons aussi célébrer chaque succès. » — Une citation de Roxanne Carter-Thompson, directrice, The Adventure Group

Le centre peut compter sur l'appui du gouvernement provincial. Le ministère du Développement social et du Logement a déjà promis d'investir un million cinq cent mille dollars cette année. La province est derrière nous. Elle veut que cela fonctionne , clame la directrice.

Chargement de l’image Roxanne Carter-Thompson est la directrice de The Adventure Group. Elle vient en aide aux plus démunies depuis plus de 29 ans. Photo : Julien Lecacheur

Une aide gouvernementale insuffisante ?

L'action du gouvernement est néanmoins critiquée par le l'opposition officielle. La députée verte Karla Bernard applaudit le travail effectué par Roxanne Carter-Thompson et son équipe.

Mais selon elle, il est temps d'aller plus loin et d'aider le centre à répondre aux nombreux besoins des clients. Elle met en lumière les manques en matière de logements abordables, de soins en santé mentale ainsi que la création d'un site d'injection supervisé, qui se fait toujours attendre.

« Ce n'est pas juste de pointer du doigt le centre d'action communautaire. The Adventure Group fait ce qu'il peut. Mais on a besoin de services autour du centre pour répondre notamment aux problèmes de logements auxquelles font face les clients. » — Une citation de Karla Bernard, députée du Parti vert, Charlottetown-Victoria Park

La député du Parti vert demande au ministre Brad Trivers d'agir rapidement.

Christine Wheeler de son côté voudrait que la province fasse avancer le dossier du centre d'injections supervisées et voudrait plus de logements abordables pour aider les gens à sortir du cycle dans lequel ils sont pris.

Chargement de l’image Des clients du centre d'action communautaire réclament l'ouverture d'un site d'injection supervisée à Charlottetown. Photo : Julien Lecacheur

Le ministre Brad Trivers a multiplié les visites au centre depuis le début de l'année.

« On cherche activement les meilleurs moyens pour venir en aide aux clients, et que ce soit en matière de logement ou de santé mentale. » — Une citation de Shelley Cole, gestionnaire, département du logement

Avoir confiance en l'avenir

En attendant, les employés du centre d'action communautaire se serrent les coudes. Tous gardent espoir en l'avenir. J'espère que l'aide va s'améliorer et qu'elle sera plus accessible pour les insulaires , explique Jacinta Shoemaker.

De son côté, Roxanne Carter-Thompson espère que la communauté acceptera et comprendra la mission du centre d'action communautaire. Je souhaite que la communauté se sente engagée, qu'elle soit fière de notre travail. Un travail que nous ferons tous ensemble et en toute sécurité , assure-t-elle.

Pour faire du Centre d'action communautaire un lieu d'espoir, pour des gens qui, malgré leurs défis, ne demandent qu'à être aidés, compris et acceptés.