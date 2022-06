Un conseiller scolaire tente de ramener une présence policière dans les écoles

La présence d’une telle motion à l’agenda a choqué des activistes des droits des Noirs, qui ont exigé son retrait immédiat.

Lorsqu'il y a des policiers dans les écoles, qu'ils soient à la retraite ou non, nos enfants ne sont pas en sécurité , selon Kearie Daniel, qui est mère de deux élèves qui vont dans les écoles du York Catholic District School Board [YCDSB, Conseil scolaire catholique du district de York, traduction libre].

Mme Daniel est aussi cofondatrice et directrice exécutive de l'organisation Parents of Black Children.

Une présence policière a été implantée dans les écoles après la mort d’un élève dans une école secondaire en mai 2007. Deux programmes ont alors été créés. Dans le premier, un policier en uniforme patrouillait dans les écoles. Dans le second, un policier donnait un cours qui voulait enseigner aux élèves à faire de bons choix de vie et à discuter d'intimidation, entre autres.

Les deux programmes ont été abolis dans différents conseils scolaires de la province. À Toronto, par exemple, la présence policière a été éliminée en 2017. La police de la région de Peel a éliminé le programme en 2020. Le YCDSB a fait de même récemment.

En raison des craintes de certains activistes, et même si la motion de mardi prévoyait de demander la contribution de policiers à la retraite et non en poste, son libellé a été modifié par le conseiller scolaire qui en est l’auteur. Or, ce compromis n’est pas suffisant pour certains.

Complètement perdu confiance

Mme Daniel a déclaré en entrevue à CBC qu’elle avait l’intention de retirer son fils qui est en 6e année des écoles du YCDSB si un policier - à la retraite ou non - était présent à son école.

De son côté, Andrea Vásquez Jiménez, directrice et consultante principale de Policing-Free Schools [Écoles sans police, traduction libre], craint que les voix des personnes les plus touchées - les familles noires - ne soient pas suffisamment prises en compte lorsque de telles motions sont débattues.

Selon elle, le simple fait qu’une telle motion a été soumise érode la confiance de la communauté racisée envers le conseil scolaire.

En tant que communauté, nous avons complètement perdu confiance non seulement en ce [conseiller scolaire], mais aussi en l'ensemble du système qui soutient ce type de prise de décision et le mépris des droits de l'homme et de l'équité [qu’il suggère] , a-t-elle déclaré.

Le libellé de la motion modifié

Lundi, un porte-parole du YCDSB a déclaré à CBC que personne au conseil scolaire était disponible pour commenter la situation.

Mais lundi après-midi, Dino Giuliani, le conseiller scolaire auteur de la motion, a déclaré à CBC qu'il en avait modifié le libellé. Il a affirmé qu’il avait éliminé la référence à la présence de policiers à la retraite dans le programme.

Le reste de sa motion est restée en grande partie intacte, dit-il.

Il a affirmé avoir pris cette décision en raison de quelques réactions . Quand je les ai lues, j'étais d'accord. Et donc, j'ai fait les bons changements. Et je pense avoir répondu à toutes leurs préoccupations , a-t-il déclaré.

Il a déclaré que sa motion laisse maintenant la tâche de combler le vide laissé par le programme selon lequel des policiers donnaient un cours spécial à quiconque est le plus qualifié .

En d'autres termes, [je veux laisser] la porte ouverte.

Ils jouent un jeu

Shernett Martin, directrice de l'organisation de défense des Noirs ANCHOR, a déclaré que les modifications apportées à la motion ne sont pas suffisantes. Selon elle, le nouveau libellé laisse la porte ouverte au retour des policiers.

S'ils n'ont pas explicitement déclaré qu'ils [n'engageront pas de policier], alors en ce qui me concerne, ils vont trouver un moyen de ramener la police dans leurs écoles , a-t-elle déclaré.

Ils jouent un jeu, et ça nous agace , a-t-elle ajouté. Elle affirme que la motion doit explicitement préciser qu’un policier ne sera pas embauché.

La motion révisée comprend également une formulation exprimant des inquiétudes quant au coût de l'intervention d'experts autres que des policiers. Mme Martin s’en dit découragée .