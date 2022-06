L’inflation hante les consommateurs dans la Péninsule acadienne

À la serre Aux Mille et un Jardins à Caraquet, les plants et les fleurs sont éphémères et il faut écouler les stocks même si les dépenses continuent de grimper. On doit revoir les calculs, car les gens ne sont pas nécessairement prêts à payer davantage, même si les dépenses - pour les propriétaires - continuent de grimper.

Chargement de l’image Les amateurs de plants et de fleurs ont du choix dans ce commerce de Caraquet. Photo : Radio-Canada

Le profit net est descendu. On n'a pas le choix. Mais au niveau de la vente, les gens sont revenus, nos clients sont très fidèles , a remarqué la propriétaire Francine Paulin.

À la marina de Tracadie, on ne ressent pas les répercussions de l'inflation. Du moins, pas pour le moment.

« Je pense qu’à long terme, il y aura une influence sur l’achalandage, mais pour le moment, on est dans un scénario où on est pratiquement complet. Je commence à refuser des clients. » — Une citation de Kenneth Savoie, gérant de la marina de Tracadie.

Chargement de l’image L'entrée de la marina à Tracadie. Photo : Radio-Canada

Dans les campings, les campeurs doivent changer leurs habitudes avec la hausse du prix du carburant. Certains préfèrent attendre un peu avant de s'installer.

Je devrais avoir ceux qui ne voudront pas voyager avec leur roulotte, qui vont vouloir rester locaux, puis ne pas voyager et devenir saisonnier , pense Gilles Duguay, du Camping Pokemouche.

Le milieu culturel espère une meilleure année après deux ans pendant lesquels les artistes avaient peine à garder la tête hors de l’eau, déclare Philippe Beaulieu, de l’Association des artistes acadiens professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick.

Chargement de l’image Philippe Beaulieu, président de l'Association des artistes acadiens professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

On souhaite que les gens soient au rendez-vous. Mais on est très conscient, et les artistes sont très conscients en premier parce que ça coûte plus cher de produire un spectacle , affirme-t-il.

Le gouvernement Higgs va verser 20 millions de dollars aux plus démunis pour les aider à lutter contre l'inflation. C’est trop peu selon certains, puisque le Nouveau-Brunswick est l’une des provinces les plus touchées par l’inflation au pays.

D’après un reportage du journaliste Mario Mercier