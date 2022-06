Le député Maxime Blanchette-Joncas en demande plus à Service Canada

La zone en question est un espace qui permet aux citoyens d'utiliser un ordinateur et une connexion Internet pour accéder à des services fédéraux, notamment pour remplir un dossier d'assurance-emploi ou faire de la recherche d'emploi.

La pandémie de COVID-19 a forcé la suspension de ces services. Or, le député s'explique mal que l'accès à cet espace soit encore fermé au public alors que le contexte sanitaire n'est plus ce qu'il était il y a deux ans. Les services comparables chez Services Québec. Auprès du gouvernement du Québec, ils sont accessibles depuis plus de deux mois , indique Maxime Blanchette-Joncas.

Ce que déplore surtout le député bloquiste, c’est l’absence d’un plan de réouverture de ce service fédéral. L’élu parle carrément d’un manque de volonté de la part d’Ottawa. Il estime qu’il s’agit d’une injustice à l’endroit d’une population plus vulnérable.

Il est cependant possible pour les citoyens qui n’ont pas accès à un ordinateur de prendre rendez-vous chez Service Canada à Rimouski pour être accompagné d’un agent.

« Au lieu de donner l’autonomie aux gens [...] on va prendre des agents qui pourraient aider d’autres gens et Dieu sait qu’on en a réellement besoin, que ce soit avec la question des passeports, des fraudes à l’assurance-emploi. » — Une citation de Maxime Blanchette-Joncas, député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques

Dans la cour des organismes communautaires

Maxime Blanchette-Joncas regrette également que le gouvernement fédéral réoriente des citoyens dans le besoin vers des organismes communautaires. Cette façon de faire est aussi décriée par Michel Dubé, coordonnateur d’Action populaire Rimouski-Neigette. Le gouvernement fédéral ne finance aucunement les organismes communautaires et en plus, ça ne fait pas du tout partie de notre mission d’accompagner des citoyens , rappelle-t-il.

Il indique cependant qu'il accompagne tout de même ceux qu’il côtoie au quotidien dans le cadre de son travail. M. Dubé ne compte toutefois pas en rester là et promet une sortie en règle contre Service Canada.

Ce dernier constate qu’il y a une fracture numérique au sein de la communauté. Ce n’est vraiment pas toute la population qui est en mesure d’aller sur Internet, d’utiliser les services en ligne et le gouvernement fédéral se tourne beaucoup vers les services en ligne , rappelle-t-il.

Au moment de publier ces lignes, le bureau des relations avec les médias d'Emploi et Développement social Canada n'avait pas donné suite à notre demande de renseignements.