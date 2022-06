Après le vent dévastateur, un agriculteur de Foxwarren au Manitoba tente de se relever

La tempête a duré environ 15 minutes, puis s'est dissipée. J'ai alors remarqué que tous les silos à grains avaient été détruits et le métal tout tordu , lance M. Aitchison, dont les silos peuvent contenir plusieurs tonnes de grains.

Le vent a atteint des pointes à plus de 100 km/h.Environnement Canada avait publié une veille de tornade pour une grande partie du sud-ouest du Manitoba dimanche. Cependant, aucune observation de tornade n'a été signalée.

Avec le printemps pluvieux qui a retardé les semences, voilà un autre défi qui se dresse devant l'agriculteur Craig Aitchison.

Nous devons remplacer tous ces silos, parce que c'est tout mon stockage de céréales, et nous devons les faire avant la saison des récoltes , indique-t-il.

Vailla Butler qui habite à 6 kilomètres de Foxwarren, une localité située à 300 kilomètres à l'ouest de Winnipeg, a aussi pu constater les dommages. Elle a entre autres vu un véhicule récréatif être renversé.

Les arbres se sont déracinés. Les bardeaux sur les toits des maisons s'envolaient. Les cabanons se sont renversés. Les silos des fermiers étaient projetés à travers les champs. C'était assez fou , raconte Mme Butler.

Chargement de l’image La tempête de vent a apporté des rafales de plus de 100 km/h, qui ont déraciné des arbres et qui ont arraché des bardeaux de toit près de Foxwarren au Manitoba. Photo : Vailla Butler

Elle fait savoir qu'elle n'a jamais vu un vent aussi violent, alors qu'elle habite l'endroit depuis 15 ans.

M. Aitchison a des assurances. Or, il affirme qu'il y a tellement de gens touchés par des dommages à leur propriété qu'il faudra un certain temps avant que l'assureur puisse évaluer les dégâts.

Au regard des dommages à la résidence et le manque d'électricité, sa famille s'est installée dans un véhicule récréatif qui a un générateur.

Un moment de découragement a traversé Craig Aitchison.

J'ai été tenté de me décider à partir d'ici et de revenir dans quelques semaines, mais rien ne va bouger. Aussi bien me relever les manches, rester et réparer.

Avec les informations d'Emily Brass