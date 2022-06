TVA annonce la fin de la soirée Artis

Le monde des médias et de la télévision évolue sans cesse, et de plus en plus rapidement. Ce qui était un gage de succès autrefois n’est plus toujours pertinent aujourd’hui , a expliqué la direction de TVA dans un communiqué.

C’est le cas des galas traditionnels, qui ne répondent plus exactement à leur mission d’origine. D’ailleurs, l’intérêt pour ce genre de soirées est en déclin à travers le monde.

Le réseau TVA avait annoncé en janvier le report sine die de la 37e soirée Artis, en raison de la 5e vague de COVID-19 et de l’impossibilité de savoir si l’événement pourrait se dérouler devant un public. Le 37e gala, initialement prévu pour le 9 mai, n’aura donc finalement jamais lieu.

Rappelons que la 36e soirée de remise des prix Artis avait été enregistrée devant un public restreint en 2021, après avoir été carrément annulée en 2020. Le gala de l’an dernier avait été celui des Beaux malaises 2.0, alors que ses interprètes Julie Le Breton et Martin Matte avaient reçu le titre de personnalités de l’année.