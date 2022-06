Les services de garde de la C.-B. peuvent maintenant faire demande pour des places à 10$

L'initiative du gouvernement de John Horgan vise à aider les parents britanno-colombiens à réduire le coût de garde d’enfants, qui passerait pour certains de 1000 à 200 $. Le programme permettrait aux familles d’économiser en moyenne 800 $ par mois par enfant. La province espère passer de 6 500 à 12 500 places d'ici décembre 2022.

La priorité sera accordée entre autres aux grands centres sans but lucratif, aux centres publics et aussi ceux dirigés par des Autochtones, principalement dans les communautés qui n'ont pas déjà de places à 10 $ par jour. Il s’agit de l’expansion d’un programme préexistant qui a été créé grâce à un partenariat provincial et fédéral.

Allison Merton, qui dirige un service de garde à Vancouver, espère bénéficier du programme de subvention annoncé par le gouvernement. Elle a déjà fait sa demande.

Des 14 programmes offerts par son centre, 3 offrent déjà des places à 10 $ par jour. Elle constate toutefois une certaine injustice dans le système. Ça crée en quelque sorte un système à deux vitesses pour nous , constate-t-elle.

L'annonce est aussi saluée par certaines mères qui ne peuvent pas en ce moment réintégrer le marché du travail en raison des coûts trop élevés pour les places en service de garde.

C’est le cas de Carolyn Hofbauer qui ne peut pas envoyer son fils de deux ans à la garderie. Elle a bon espoir qu’elle pourra lui trouver une place créée grâce au programme de 10 $ par jour.