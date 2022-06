Le port de Baie-Comeau fermé aux citoyens jusqu’en juillet

Le navire est dans l’obligation de rester amarré puisqu’il est en attente d’une pièce en provenance de la Chine.

Toutefois, sa présence au port à certains avantages selon la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau qui mentionne que la présence de navires au quai est une importante source de revenus.

D’après le directeur des opérations et de la maintenance et maître de port, Martin Roy, les navires qui accostent au quai paient leur emplacement chaque jour.

Les citoyens

De leur côté, les citoyens expriment une certaine déception quant à l'inaccessibilité du quai. On voit beaucoup de gens qui vont pêcher là avec les enfants, il y a beaucoup de familles. Quand le quai est accessible, c’est sûr que c’est vraiment agréable. Par contre, ça fait partie de l’économie de Baie-Comeau, le navire n’est sûrement pas là gratuitement. C’est sûr qu’on a moins accès au quai à cause de ça, mais c’est une opération commerciale , raconte un citoyen de Baie-Comeau et habitué du quai, Marc Giasson.

La directrice générale de la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau Karine Otis précise pour sa part que la mission première de la Corporation est de servir les entreprises du secteur maritime et qu’il doit y avoir une raison valable pour refuser l'accès au quai à des navires qui ont besoin d'accoster pour des urgences.

Avec les informations de Camille Lacroix