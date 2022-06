Variole simienne : Toronto promet un système de rendez-vous pour la vaccination

La médecin hygiéniste adjointe de Toronto, la Dre Rita Shahin, ajoute que la Ville cherche entretemps à augmenter la capacité des centres de vaccination, afin de réduire les temps d’attente.

Elle indique que le centre à Metro Hall en particulier a déjà plus de personnel qu'auparavant pour répondre à la demande.

« Nous voulons également trouver des façons avec nos partenaires de joindre les communautés marginalisées au sein de la communauté LGBTQ+ , soit les personnes de couleur, autochtones et celles souffrant de handicaps. » — Une citation de La Dre Rita Shahin, médecin hygiéniste adjointe de Toronto

Les autorités sanitaires préviennent que la variole simienne peut frapper n'importe qui, mais la communauté gaie a été particulièrement touchée par les flambées des derniers mois au Canada.

Il n'existe pas de traitement contre la maladie, mais le vaccin contre la variole aide à prévenir la transmission du virus.

La Dre Shahin indique que Toronto a administré plus de 2000 doses du vaccin de samedi à lundi.

La médecin hygiéniste adjointe n’est pas au courant du nombre de doses disponibles, mais la Ville continue à faire des demandes auprès de la province pour en recevoir plus au fur et à mesure qu’elle les administre. La province de l’Ontario doit alors faire ses propres demandes auprès du fédéral puisque ces vaccins font partie de la Réserve nationale stratégique d’urgence.

La Dre Rita Shahin ne s’inquiète cependant pas d’une rupture de stock. Jusqu’à présent, nous n’avons pas eu de problème dans nos demandes de vaccins , assure-t-elle.

Files d'attente

Des dizaines de personnes ont fait la file pour obtenir leur vaccin contre la variole simienne à la clinique de vaccination de Metro Hall au centre-ville de Toronto mardi. Certaines d'entre elles y étaient même avant l’ouverture des portes à 14 h.

Chargement de l’image Après trois tentatives, James Jan a enfin pu se faire vacciner contre la variole simienne mardi. Photo : Radio-Canada / Grégory Wilson

C’était le cas notamment de Bobby Diaz qui est arrivé à 13 h 30. Il a malgré tout dû attendre un peu plus d’une heure avant de recevoir sa dose.

C’était quand même long comme attente dans cette file, surtout qu’il fait chaud en ce moment. Je suis heureux d’être arrivé ici de bonne heure , raconte-t-il.

M. Diaz se réjouit du fait que de nombreux membres de la communauté LGBTQ+ se font vacciner, et ce alors que le mois de la Fierté bat son plein. Ils font ainsi preuve de prudence en se protégeant eux-mêmes et les autres membres de la communauté , dit-il.

« Pour moi, c’est comme me faire vacciner contre la COVID-19. Je crois en la science et les vaccins. » — Une citation de Bobby Diaz, Torontois

De son côté, James Jan, plus loin dans cette file, se dit frustré par la gestion de la santé publique de Toronto en ce qui a trait aux centres de vaccination.

Il s'agissait pour lui d’une troisième tentative d’obtenir un vaccin contre la variole simienne.

La première fois, il y avait deux files d’attente faisant le tour du pâté de maisons. Avant de me rendre ici aujourd’hui, je me suis rendu à ACT et les autorités avaient distribué tous les billets pour obtenir un vaccin avant même l’ouverture des portes, sans nous le dire , raconte-t-il. Ils m’ont donc suggéré de me rendre ici.

« Ce n’est qu’en écoutant la télévision que j’ai su que la Ville organisait ceci. À mon avis, la distribution des vaccins devrait se faire par rendez-vous. » — Une citation de James Jan, résident

Tout comme Bobby Diaz, il se dit tout de même heureux que la Ville organise ces cliniques de vaccination à quelques jours du défilé de la Fierté.

Centres de vaccination contre la variole simienne Metro Hall (214, rue Wellington Ouest) : 20 juin au 24 juin de 14 h à 20 h

ACT (543, rue Yonge) : 21 juin de 13 h à 19 h 30

(543, rue Yonge) : 21 juin de 13 h à 19 h 30 Centre commercial Cloverdale (250, The East Mall) : 21 juin au 24 juin de 14 h à 20 h et 25 juin de 11 h à 17 h

1940, avenue Eglinton Est : 21 juin au 24 juin de 14 h à 20 h et 25 juin de 11 h à 17 h Source : Santé publique de Toronto

60 cas possibles de variole simienne à Toronto

Toronto compte plus de 75 % de tous les cas confirmés de variole simienne sur le territoire ontarien en date de mardi.

Selon les plus récentes données de Santé publique Ontario, la Ville Reine recense 28 des 33 cas confirmés du virus.

Les autorités sanitaires affirment par ailleurs que tous les cas confirmés jusqu’à présent touchent des hommes. Ils ont tous de 25 ans à 59 ans.

Cela dit, la province compte également 45 cas suspects et probables sur son territoire. Ces cas touchent 11 femmes et 34 hommes de 20 ans à 71 ans.

La santé publique de Toronto indique pour sa part qu’il y a huit cas probables et 24 autres cas suspects dans la ville. Au total, la métropole compte ainsi 60 des 78 cas possibles de variole simienne dans la province.