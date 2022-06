Retrait de six accusations contre le conducteur d’un accident qui a tué trois passagers

Six accusations criminelles ont été retirées contre Saumil Prashantkumar Shah, de Saint-Jean, qui était au volant lors d’un accident qui a tué trois passagers en 2019. Il a plaidé coupable à une seule accusation en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur.

L’accusé a été jugé par la Cour du Banc de la Reine pendant trois semaines pour six chefs d’accusation, trois de conduite dangereuse ayant causé la mort et trois de négligence criminelle ayant causé la mort. La sélection des jurés devait commencer samedi, le procès devant commencer lundi.

Toutefois, la semaine dernière, Saumil Prashantkumar Shah a comparu devant la Cour provinciale de Moncton, où la procureure de la Couronne, Me Pierrette Allain, a déposé une nouvelle accusation de conduite avec négligence, en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur. M. Shah a plaidé coupable.

Chargement de l’image La voiture que conduisait Saumil Prashantkumar Shah s'est retrouvée dans le terre-plein sur la Transcanadienne, le 1er septembre 2019. Photo : Archives

Le juge Luc Labonté a accepté une recommandation conjointe pour une amende de 300 $ plus une amende compensatoire de 450 $. Shah a également été condamné à deux ans de probation et ne sera pas autorisé à conduire un véhicule à moteur au Nouveau-Brunswick pendant cette période. Il a six mois pour payer l’amende.

Des témoignages contradictoires sur la vitesse

Les six chefs d’accusation initiaux devaient être traités à la Cour du Banc de la Reine. M. Shah a comparu mardi avec son avocat, Me Nathan Gorham.

Le juge Robert Dysart a déclaré qu’il était au courant du dossier. Me Allain a alors confirmé que les six accusations devaient être retirées.

Me Gorham a déclaré que le changement de plaidoyer peu de temps avant le procès est lié à une décision du juge Dysart liée à un rapport d’expert.

Me Nathan Gorham a déclaré que le procès aurait entendu des témoignages contradictoires d’experts sur la vitesse du véhicule que Saumil Prashantkumar Shah conduisait au moment de l’accident. L’avocat a indiqué que le témoignage aurait varié la vitesse de l’automobile de 120 km/h jusqu’à 185 km/h.

Un véhicule en mauvais état

Me Gorham a également indiqué qu’il y avait des preuves que le véhicule que son client conduisait avait des problèmes d’accélération et de manipulation.

Les accusations découlent d’un accident sur la Transcanadienne à Moncton, près de la sortie du chemin Shediac, vers 17 h 45, le 1er septembre 2019. Saumil Prashantkumar Shah conduisait une Subaru Outback.

Les cinq passagers du véhicule étaient des citoyens indiens, dont quatre étudiaient au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick.

Saumil Prashantkumar Shah, un résident permanent, a été décrit à l’époque comme travaillant à l’Université du Nouveau-Brunswick à Saint-Jean.

La GRC a déclaré que deux hommes, tous deux âgés de 24 ans, et un troisième, âgé de 29 ans, ont été éjectés des sièges arrière et sont morts à la suite de l’accident. Un passager de 25 ans assis sur le siège avant a survécu.

D’après un reportage de CBC