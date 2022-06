Où fêter la Saint-Jean Baptiste en Alberta?

NDLR : Consultez la carte interactive ci-jointe pour vérifier les coordonnées de chaque événement, la date, l'heure et ce qui est prévu au programme.

Les grands centres

Dans la région de la capitale de l’Alberta, deux événements sont prévus pour fêter la Saint-Jean-Baptiste.

Le Centre des ressources des familles militaires (CRFM) de la garnison d’Edmonton organise un événement réservé aux familles des militaires, aux vétérans, à la communauté de la Défense et aux familles endeuillées, le 25 juin.

Pour le grand public, le Café Bicyclette organise une soirée clôturant le Festival de Trad, qui se déroule du 22 au 24 juin, avec un spectacle de Zéphyr. Une soirée de danse est également prévue sur les lieux du café.

De leur côté, les Calgariens pourront profiter de deux événements. Le premier sera le spectacle musical Tout pour la musique, le 24 juin au Centre National de Musique de Calgary.

L’événement commence à 20h sera animé par Wilfred LeBouthillier et regroupera 15 artistes franco-canadiens de différentes provinces canadiennes, du Yukon jusqu’à la Nouvelle-Écosse en passant par la Saskatchewan, l’Ontario et le Québec.

Pour la directrice de l’événement, Ajà Besler, la musique francophone n'est pas juste un genre musical. Il y a tellement de variété dans les accents [...] dans les styles musicaux qui y sont représentés , dit-elle.

« À l’intérieur de la musique francophone au Canada, on retrouve toutes sortes d'artistes différents qui [expriment] leur francophonie de différentes manières. » — Une citation de Ajà Besler, directrice générale, Fondation canadienne pour le dialogue des cultures

Chargement de l’image Ajà Besler espère que les non-francophones tout autant que les francophones assisteront à l'événement «Tout pour la musique». Photo : Radio-Canada / William Hamelin

Elle souhaite que toutes sortes de personnes puissent assister à l'événement, autant des francophones que des non-francophones, soit pour voir leur artiste préféré ou pour en découvrir de nouveaux.

Il est possible d’y assister gratuitement sur place, en réservant ses billets. L’événement sera aussi diffusé en direct sur le web et à la télévision sur la chaîne Unis TV.

Pour les amateurs de théâtre, la Cité des Rocheuses de Calgary présentera la pièce communautaire Le loup en slip, le samedi 25 juin. D'autres activités sont également au programme.

Ailleurs dans la province

L'Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA) organise des événements célébrant la Saint-Jean-Baptiste dans plusieurs municipalités du nord-est, du sud et de l’ouest de la province.

Les municipalités de Saint-Paul, Morinville, Plamondon et Banff ainsi que les villes de Lethbridge, Grande Prairie et Cold Lake organisent des rassemblements ouverts au public. Pique-nique, BBQ, cantine mobile et autres activités pour toute la famille sont au rendez-vous.

Par ailleurs, certaines villes accueilleront des groupes et des artistes franco-albertains de différentes régions de l’Alberta.

À Saint-Paul, par exemple, les groupes les Dépaysés et de John Michealz ont répondu présent pour les festivités du 24 juin. William Prince-Dufort, le coordonnateur événementiel de l’ ACFA de Saint-Paul, explique qu’après deux ans de pandémie, les artistes sont contents de revenir jouer sur scène. Les deux groupes ont très hâte d'enflammer le cœur des gens de la région.

« Je pense, après deux ans de COVID, que tout ce qu'ils veulent c'est venir se produire sur scène; venir partager leur amour de la musique et de la francophonie. » — Une citation de William Prince-Dufort, coordonnateur événementiel de l’ACFA à Saint-Paul

M. Prince-Dufort s'attend à recevoir un nombre similaire de participants qu'avant la pandémie, soit près de 200 personnes.

À Canmore et Banff, le directeur régional de l' ACFA , Ahmed Hassen Seif, s'attend à la même chose. On s’attend à près d’une centaine de personnes.

Le regroupement d’artistes prévus pour la soirée à Banff comprend, entre autres, les sœurs Nathalie et Solène Béland ainsi que Joanne Lamoureux.

Dans d'autres municipalités, les participants aux activités de la Saint-Jean auront droit à des jeux vidéo, comme à Cold Lake, ou encore à des visites de camions de pompiers comme à Morinville.

Des partys pour rassembler des Québécois

Pour Julien Dion, barman à The Storm Cellar à Banff, la Saint-Jean est l’occasion de se rassembler entre Québécois. Au programme : musique québécoise, des rabais sur la bière et des shooters aux couleurs du Québec.

Chargement de l’image Julien Dion (à gauche) organise un party au Bar The Storm Cellar pour rassembler les Québécois de la région. Photo : Gacieusté de Julien Dion

Ça fait plus d’un an que je suis dans l’Ouest et j’aime toujours ça me rassembler avec d'autres Québécois , raconte-t-il. C’est toujours une belle soirée où j’ai beaucoup de plaisir, donc j'ai décidé cette année de prendre ça en charge et d'organiser [une soirée à] Banff.

Même si la capacité limite du bar est de 55 personnes, Julien espère accueillir autant des francophones que des non-francophones à sa soirée. C’est premier arrivé, premier servi!

Les festivités pour célébrer la Saint-Jean-Baptiste auront lieu le 23, 24 et 25 juin partout en Alberta.