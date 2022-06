L’école secondaire du Mistral aura son terrain synthétique

Le Centre de services scolaire a envoyé une demande d'aide financière pour la réalisation de ce projet au ministère de l'Éducation à la fin de 2021.

Ces fonds sont issus du nouveau Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur (PSISRSES).

Par communiqué, le cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation, Isabelle Charest, indique que ce programme vise à accroître le nombre d'infrastructures sportives et récréatives scolaires et à mettre à niveau les infrastructures existantes afin d'assurer leur accessibilité à l'ensemble de la population.

L'une des conditions d'admissibilité au programme est de rendre les infrastructures subventionnées accessibles aux élèves, en priorité, mais aussi aux citoyens pendant les moments où elles ne sont pas utilisées par les établissements d'enseignement.

Les résidents de Mont-Joli devraient donc pour voir profiter du terrain synthétique de l'école du Mistral.

L'installation de ce terrain était souhaitée à l'école du Mistral, notamment pour réduire les coûts liés à l'entretien du terrain actuel, à l'extérieur, qui est naturel et qui requière plus de soins. Un terrain synthétique permet aussi une saison de football ou de soccer plus longue, par exemple.

Chargement de l’image Un terrain extérieur synthétique nécessite moins de soins qu'un terrain naturel comme celui qui doit être remplacé à l'école du Mistral. (Archives) Photo : NULL

Toujours par communiqué, la ministre Charest indique que l'une de ses priorités, depuis son entrée en poste, est de favoriser l'accessibilité aux activités sportives et récréatives pour toute la population et [que] cela passe par la présence d'infrastructures de qualité, à proximité.

Le PSISRSES offre des aides financières d'un montant maximal de 5 millions de dollars pour des projets de rénovation, de mise aux normes, d'aménagement et de construction de terrains sportifs, de bâtiment ou d'équipement non amovible liés à la pratique sportive.

En tout, 81 projets ont bénéficié d'une aide financière en lien avec ce nouveau programme à l'échelle provinciale, pour un investissement total de 175 millions de dollars.