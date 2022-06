Êtes-vous un robot? Vous n’aurez plus à répondre à cette question sur iPhone

C’est bientôt la fin des testa captcha, ces fameux casse-tête de lettres, de chiffres et de photos, si vous possédez un iPhone ou un ordinateur Mac.

Avec sa prochaine mise à jour, Apple promet une nouvelle fonctionnalité permettant aux sites web et applications compatibles de confirmer que vous êtes bel et bien humain, et ce sans vous demander d’identifier d’obscurs feux de signalisation, ou encore des autobus pixellisés.

Vous n'appréciez probablement pas d'être interrompu par ces casse-têtes. Je ne l’apprécie certainement pas , a déclaré Tommy Pauly, un ingénieur d'Apple, dans une vidéo de la compagnie californienne.

Il reconnaît toutefois que leur fonction est cruciale : prévenir la fraude.

Certaines tentatives de création de comptes ou d'achat de produits proviennent d'utilisateurs et d’utilisatrices légitimes, a-t-il expliqué. Mais d'autres tentatives peuvent provenir d'attaques ou de robots .

Avec iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura, Apple compte se détourner du traditionnel système captcha, créé en 2000, au profit d’un système de jeton d’accès privé (Private Access Token), qui a été développé par plusieurs géants du web.

Celui-ci permettra aux sites et aux applications compatibles de vérifier l’authenticité des utilisateurs et utilisatrices Apple grâce à iCloud, qui fournira des informations cryptées sur leur compte et sur leur appareil.

L’entreprise californienne indique qu’aucune information personnelle, comme une adresse courriel ou un numéro de téléphone, ne sera utilisée pour cette vérification. Il sera possible de désactiver cette fonctionnalité.