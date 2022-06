Un adolescent touché par balle à la foire de Red River Ex, trois personnes inculpées

Un garçon de 16 ans est dans un état critique après avoir été touché par balle à l'une des plus grandes foires d'été de Winnipeg. Selon la police, trois personnes sont en garde à vue et ont été inculpées.

Lundi vers 19h, la police a été appelée au parc Red River Exhibition, à l'ouest de Winnipeg.

Des véhicules de police, du ruban adhésif et des marqueurs de preuves ont bloqué une section de la Red River Ex, juste à l'extérieur de l'une des toilettes, tandis que les jeux et les manèges se poursuivaient à une courte distance.

Le PDG de l'association Red River Exhibition, Garth Rogerson, a déclaré lundi que les ambulanciers des services d'urgence internes à la foire se sont occupés du garçon de 16 ans en quelques secondes, suivis de près par la police et les services paramédicaux des pompiers de la ville.

Il a retrouvé un état stable par la suite.

Deux garçons de 17 ans et une fille de 15 ans, originaires de Winnipeg, sont accusés en lien avec l'incident.

Vers 19 h 20, ils ont été localisés dans un taxi dans le secteur des avenues Tyndall et Burrows. Les trois personnes inculpées ont été placées en garde à vue. Une arme chargée a été retrouvée.

Selon la police, la fusillade aurait pu avoir lieu après une altercation.

La fille de 15 ans et le jeune homme de 17 ans ont été placés en détention provisoire. L'autre jeune homme de 17 ans a été libéré sur la base d'un engagement comme le prévoit le Code criminel.

Lundi, la police s'est contentée de dire qu'un incident s'était produit, sans donner plus d'informations. Elle a confirmé la fusillade mardi.

L'enquête se poursuit. Plus d'informations sont attendues de la police prochainement.