Des clôtures à orignaux, mais aussi des services de santé demandent des élus

Une autre collision avec un orignal sur la route 11 entre Bathurst et Campbellton fait réagir dans le Restigouche. Les élus sont exaspérés et exigent des solutions de la province.

Dans la nuit de vendredi à samedi, Amanda Johnson, une résidente de Pointe-à-la-Croix au Québec, a frappé un orignal en se rendant à Bathurst pour assister à la naissance de son petit-fils.

Chargement de l’image Amanda Johnson s'en est tirée sans blessures graves après que son camion ait heurté un orignal. Photo : Gracieuseté : Amanda Johnson

Depuis plus de deux ans, les femmes du Restigouche doivent parcourir une centaine de kilomètres pour donner naissance à leur bébé, à l’Hôpital régional Chaleur de Bathurst. Le service d’obstétrique n’est plus offert à l’Hôpital régional de Campbellton.

Des clôtures à orignaux réclamées

Pour le maire de Campbellton, Ian Comeau, la situation est inacceptable .

Malheureusement, c’est un autre incident qui s'ajoute à d’autres [...] Je ne sais pas combien d'accidents ça va prendre, mais je pense que celui- là, ça fait réveiller les gens de la région, les gens de la région sont un peu tannés, écoeurés même, avec ce qui se passe , lance-t-il.

Chargement de l’image Cela fait de nombreuses années que des élus et des citoyens demandent une protection contre la faune sur la route 11 dans le nord du Nouveau-Brunswick (archives). Photo : Gracieuseté de Katherine Putt

Selon le maire, il n’y a pas de clôture contre les animaux sur environ 40 kilomètres, dans un secteur boisé entre Campbellton et Belledune.

L’enjeu ne date pas d’hier. En janvier, une pétition demandant des clôtures a recueilli plus de 4000 signatures. Selon l’instigateur de celle-ci, Yves Goudreau, le premier ministre Blaine Higgs lui aurait simplement répondu de ne pas voyager la nuit sur cette route.

L’ennui, c’est que la naissance d’un bébé ne peut pas attendre la lumière du jour. On nous force à voyager à Bathurst, parce que les dames doivent aller là, le service d'obstétrique est fermé ici! , lance le maire de Campbellton, en colère.

Inacceptable, c’est le message qu’on a envoyé au premier ministre Higgs et à d’autres ministres aussi, je pense que c'est le temps qu'ils viennent peut-être ici voir la route 11 , dit Ian Comeau, en demandant que des sommes du budget en infrastructures soient immédiatement investies dans l’installation de clôtures contre la faune dans sa région.

Des clôtures, mais des services aussi!

Amanda Johnson, qui l’a échappé belle lors de la collision près de Charlo, lance un message de sensibilisation après cette mésaventure.

Les gens doivent être conscients de ce à quoi nous faisons face ici à Campbellton, nous avons un bel hôpital, il a été équipé de manière à offrir les services d’accouchement. Nous sommes obligés de conduire jusqu’à Bathurst pour recevoir ces services et c’est terrible , lance-t-elle.

« Tout le monde ici sait que les routes ne sont pas sécuritaires, tout le monde connaît quelqu’un qui a eu un accident avec un animal sur la route! » — Une citation de Amanda Johnson

Le maire de Pointe-à-la-Croix, Pascal Bujold, partage la colère d’Amanda Johnson et des citoyens de sa communauté.

Chargement de l’image Pascal Bujold est frustré des interruptions des services de santé à l'hôpital de Campbellton. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

C’est frustrant, quand on sait qu’on peut passer devant un hôpital qui offrait le service avant, et qui malheureusement n'offre plus le service, c’est certain qu'on demande au gouvernement du Nouveau-Brunswick de travailler avec Vitalité pour pouvoir trouver des gynécologues [obstétriciens] , dit-il.

Le maire Bujold réitère sa demande de faire partie du conseil d’administration du Réseau de santé Vitalité pour discuter des enjeux quant à la sécurité et aux soins hospitaliers offerts. Environ 15 000 Québécois ont accès à cet hôpital pour recevoir des soins, à travers une entente entre les gouvernements du Québec et du Nouveau-Brunswick.

On ne demande pas la charité, c’est juste d’avoir notre droit de parole et d’être capable de nous exprimer , lance-t-il.

Le maire de Campbellton Ian Comeau demande lui aussi le retour du service d’obstétrique à l’Hôpital qui dessert une population de 25 000 citoyens du Restigouche.

Du moins, il croit que Vitalité doit offrir de la formation aux infirmières, ambulanciers et médecins en poste à Campbellton pour offrir ce service en attendant la reprise d’un service complet.

Il faut prendre et donner du training aux gens ici, pour une période de temps. Surtout le soir, où c’est très dangereux [de conduire à Bathurst] , dit Ian Comeau en précisant qu’il espère prendre la parole lors de l’Assemblée générale annuelle du conseil d’administration du Réseau de santé Vitalité mardi, en ce sens.

Avec des informations de Serge Bouchard