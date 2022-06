Un guichet unique créé par Saguenay pour venir en aide aux résidents évacués

La Ville invite la population à consulter une page consacrée à ce guichet unique  (Nouvelle fenêtre) sur son site Internet.

Saguenay souhaite ainsi faciliter l’acheminement des dons aux résidents évacués selon les besoins de chacun, a expliqué mardi le porte-parole de la Ville, Dominic Arseneau, lors d’un point de presse donné devant l’hôtel de ville en début d’après-midi.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, avait indiqué lundi que Saguenay préparait ce guichet en raison de l’importante vague de générosité observée.

« Il y a énormément de demandes de gens qui veulent aider. On sait que Saguenay est une communauté très résiliente, très solidaire, où on veut s’occuper les uns des autres. Le défi est de réussir à faire en sorte que les dons soient faits de manière ordonnée. » — Une citation de Dominic Arseneau, porte-parole de Saguenay

Trois formulaires ont été mis en ligne pour récolter les dons, trouver des logements et recevoir des offres de services. Des employés municipaux contacteront ensuite les personnes qui ont soumis un formulaire.

Des logements à trouver

Le besoin le plus urgent concerne les logements. Les citoyens qui ont des logements disponibles à proposer sont invités à se manifester en remplissant l’un des formulaires.

En ce moment, le logement est assurément le plus gros défi , a indiqué Dominic Arseneau.

Tous les résidents évacués ont un endroit temporaire où dormir, a-t-il assuré, mais des besoins demeurent pour loger les familles le temps que durera l’évacuation.

Chargement de l’image Le porte-parole de la Ville de Saguenay, Dominic Arseneau Photo : Radio-Canada

C’est un défi, parce que les besoins ne sont pas les mêmes parmi les évacués. Il y a des gens qui habitent seuls, il y a des couples sans enfant, il y a des familles avec un ou deux enfants, il y a des gens qui ont des animaux de compagnie , a-t-il expliqué.

Les personnes évacuées pourraient demeurer des semaines, voire des mois dans ces logements.

Ce qu’on veut, c’est réussir à accompagner tout le monde, pour que le logement, la solution de logement permanente, le temps que durera l’évacuation, corresponde à leurs besoins , a-t-il ajouté.

De 10 à 15 personnes se trouvent toujours à l’hôtel, a précisé le porte-parole.

Chargement de l’image Une vue aérienne du glissement de terrain survenu à La Baie le 13 juin Photo : Radio-Canada

Dons de meubles, d’électroménagers et offres de services

Les personnes qui ont des meubles et des électroménagers à donner peuvent remplir un autre formulaire. Une liste des besoins des personnes évacuées a été dressée.

On parle de choses essentielles comme des réfrigérateurs, des lits, des tables de salle à manger, par exemple , a-t-il expliqué.

Pour les personnes qui souhaitent donner des vêtements ou encore de la vaisselle, Saguenay les invite à se tourner vers les organismes communautaires de la municipalité, qui pourront ensuite acheminer les dons.

Les citoyens qui souhaitent offrir leurs services, par exemple pour proposer un endroit où garder les animaux de résidents évacués, peuvent le faire en remplissant le dernier formulaire mis en ligne.

Une ligne consacrée aux personnes évacuées

Une ligne réservée aux personnes évacuées a également été créée par Saguenay.

Les sinistrés et personnes évacuées peuvent appeler au 418 697-5117 pour obtenir de l’information et obtenir des réponses à leurs interrogations.

Une collecte de dons à La Baie

Le supermarché IGA Famille Verreault, situé tout juste à l'extérieur du périmètre évacué, organise également une collecte de dons.

On a parti un code à l’intérieur des caisses qui fait que quand les clients viennent, ils sont capables de faire des dons. On a décidé qu’on allait essayer d’accoter les dons. Le but est d’en amasser le plus possible , a déclaré la copropriétaire Chantale Verreault.

Chargement de l’image Chantale et Catherine Verreault sont propriétaires du marché IGA Verreault de La Baie. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Les travaux se poursuivent sur le terrain

Le travail entrepris sur le terrain se poursuit mardi pour analyser le sol et pour tenter de comprendre ce qui s'est passé le 13 juin dernier lors du glissement de terrain.

Une équipe dotée d’une foreuse est à pied d’œuvre, mardi. Les analyses permettront de statuer sur l’état du sol et de déterminer l’ampleur des travaux de stabilisation à venir.

Une clôture a été installée pour empêcher l’accès aux propriétés dont les résidents ont été évacués. Des gardiens de sécurité surveillent également les lieux.

Des luminaires seront installés mardi soir dans le périmètre évacué, a précisé Dominic Arseneau mardi, afin de repérer facilement les rôdeurs qui pourraient être tentés de circuler dans le secteur.

Chargement de l’image Cette machinerie est utilisée pour des travaux de forage à La Baie. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Le premier ministre du Québec, François Legault, sera de passage à La Baie mercredi. Il a dit travailler sur une bonification de l'aide aux sinistrés.

Des discussions ont lieu sur deux fronts : l’allocation de 20 $ par jour par personne et l'indemnisation de 260 000 $ pour chaque maison et terrain figurant dans la zone évacuée.

Avec les informations de Louis Martineau et d'Ainhoa Ibarrola