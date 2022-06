Zone évacuée : des travaux de forage ont lieu à La Baie

Une équipe dotée d’une foreuse est à pied d’œuvre, mardi. Les analyses permettront de statuer sur l’état du sol et de déterminer l’ampleur des travaux de stabilisation à venir.

Chargement de l’image Il y a maintenant 192 personnes évacuées provenant de 95 adresses réparties dans 79 immeubles. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

Ce qu’on fait aujourd’hui c’est qu’on a un piézocône qui est sur le site. Ils ont fait deux tournées de forage. Ce ne sont pas des forages où on prélève des échantillons. C’est une sonde qui s’enfonce en profondeur dans le sol, au sommet du talus et tout en bas dans le but de recueillir les données géotechniques sur le terrain. Ces données-là vont permettre aux experts du ministère des Transports du Québec de faire des travaux de stabilisation d’urgence , a expliqué le porte-parole de la Ville de Saguenay, Dominic Arseneau.

Une clôture a été installée pour empêcher l’accès aux propriétés dont les résidents ont été évacués. Des gardiens de sécurité surveillent également les lieux.

Un drame pour une résidente

Parmi les citoyens sans logis se trouve Marie-Josée Olsen. Elle a acheté une nouvelle maison dans ce quartier en novembre et vit un véritable cauchemar. En entrevue à l'émission Place publique lundi, elle s'est dite dévastée.

« Je vois mal comment, si j’avais eu des doutes à l’époque, j’aurais été assez tête en l’air pour acheter pareil donc oui, j’ai vu les zonages. La Baie, c’est presque un zonage de glissements de terrain en totalité. Mais comme tous les bons Baieriverains se sont dit, si cette maison n’est pas partie au déluge, elle est solide. Il n’y a pas de soucis. » — Une citation de Marie-Josée Olsen, résidente évacuée

Chargement de l’image Marie-Josée Olsen a été forcée de quitter sa maison de La Baie. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

La Ville de Saguenay tiendra un point de presse à 13 h devant l’hôtel de ville au sujet du guichet unique d’information aux sinistrés et aux personnes évacuées et pour ceux et celles qui aimeraient faire des dons. La Ville fournira une adresse courriel où les gens pourront offrir ce qu'ils ont à donner. Une plateforme transactionnelle pour recueillir les dons en argent sera aussi mise sur pied ultérieurement. Le supermarché IGA Famille Verreault, située tout juste à l'extérieur du périmètre évacué, organise également une collecte de dons.

On a parti un code à l’intérieur des caisses qui fait que quand les clients viennent, ils sont capables de faire des dons. On a décidé qu’on allait essayer d’accoter les dons. Le but est d’en amasser le plus possible , a déclaré la copropriétaire Chantale Verreault.

Chargement de l’image Chantale et Catherine Verreault sont propriétaires du marché IGA Verreault de La Baie. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Le premier ministre du Québec, François Legault, sera de passage à La Baie mercredi.

Il a dit travailler sur une bonification de l'aide aux sinistrés.

Des discussions ont lieu sur deux fronts : l’allocation de 20 $ par jour par personne et l'indemnisation de 260 000$ pour chaque maison et terrain figurant dans la zone évacuée.

Avec les informations de Louis Martineau