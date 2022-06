François Legault devrait en faire plus pour le Faubourg Mena’sen selon Me Louis Fortier

De passage à Sherbrooke le 20 juin, le premier ministre François Legault a eu l’occasion de donner son opinion sur les récents développements du Faubourg Mena'Sen.

Rappelons que le Faubourg, qui était un organisme sans but lucratif, a récemment été vendu à des intérêts privés, ce qui pourrait avoir pour effet d’augmenter les prix des logements, alors que ceux-ci abritent des personnes retraitées et à faibles revenus.

Ce qu’on a fait comme vérification était de voir si c’était normal qu’un organisme à but non lucratif puisse vendre comme ça, et empocher les profits individuellement, et malheureusement, les vérifications nous montrent que c’était légal , a tranché François Legault.

Le premier ministre a toutefois émis le souhait qu’un projet de loi soit voté prochainement pour éviter qu'un autre scénario comme celui du Faubourg Mena’Sen se répète.

Une réponse décevante

L’avocat qui défend les résidents dans le dossier du Faubourg Mena’Sen n’a pas reçu très positivement la réponse de François Legault. Il considère que les démarches engagées par le bureau du premier ministre ne sont pas suffisantes et manquent de clarté.

« On n'en sait toujours pas plus. Par contre, on sait qui a enquêté à la demande du premier ministre Legault. On sait que ce n'est pas Sherlock Holmes, ni le lieutenant Columbo, c’est probablement les frères Dupont et Dupont. » — Une citation de Me Louis Fortier, avocat

Me Fortier est d’avis que François Legault a été très mal conseillé dans ce dossier . Il vous dit qu’il a fait des vérifications et que c’est légal, mais où sont les avis juridiques de ces conseillers juridiques? Il n’y en a pas. Cette démarche devrait être publique et transparente , a-t-il affirmé.

L’avocat a parlé d’une démarche irresponsable de la part du premier ministre et note que sa deuxième mise en demeure envoyée au registraire des entreprises pour obtenir plus d’informations a été refusée.