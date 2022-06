Journée des peuples autochtones : une occasion de réflexion, disent 2 survivantes

Diane Hill se souvient d’avoir été battue violemment lors de sa première nuit au pensionnat pour Autochtones de Brantford, en Ontario, appelé Institut Mohawk. C’était en 1963. Elle venait d’avoir 7 ans et pleurait pour voir sa mère.

Elle va passer cette Journée nationale des peuples autochtones à participer à différents événements commémoratifs. Je veux sentir l’unité des gens , dit-elle.

L’enseignante retraitée de langues mohawks décrit le pensionnat de Brantford comme un enfer sur terre .

« Je voulais voir ma mère. Je ne savais pas où elle était. Tout enfant pleure pour retrouver sa maman. Mais la mère supérieure m’a battue jusqu’au sang [cette nuit-là]. » — Une citation de Diane Hill, survivante du pensionnat pour Autochtones de Brantford

Vous ne pouvez pas vous imaginer ce dont on a été témoins, ce qu’on a senti, vu, ressenti et ce qui a été fait aux enfants , sans parler des flambées de tuberculose, de variole et de scarlatine, ajoute-t-elle.

Elle est heureuse de voir que la vérité éclate au grand jour , à la suite de la découverte de sépultures anonymes près d'anciens pensionnats à différents endroits au pays. Plusieurs me disaient : "je ne le savais pas, ce n’était pas dans les livres d’histoire" , raconte-t-elle.

« La Journée nationale des peuples autochtones est un appel à la réflexion sur l’histoire du Canada, l’occasion d’en apprendre davantage sur l’histoire très, très sombre du Canada dans le but de commencer le processus de guérison. » — Une citation de Diane Hill, ancienne enseignante de langues mohawks

Mme Hill qualifie de premier pas l’investissement de 10 millions de dollars du gouvernement Ford pour identifier et protéger les lieux de sépulture des pensionnats pour Autochtones de la province.

Traumatismes cachés

Sherlene Bomberry, qui appartient aux Six Nations et est une autre survivante du pensionnat pour Autochtones de Brantford, profite de la Journée des peuples autochtones pour se rassembler avec sa famille, ses amis et sa communauté.

On va avoir de la nourriture et des manèges gratuits, de la musique et des kiosques d’information. C’est un rassemblement , décrit-elle.

La femme de 66 ans dit que la découverte en 2021 de 215 sépultures anonymes près d’un pensionnat pour Autochtone en Colombie-Britannique l’a fait sortir de sa torpeur.

« Pendant 21 ans, je racontais que [j’avais entendu] des cris durant la nuit, mais je le disais sans émotion. J’avais enterré tout ça au fond de moi, mais les 215 tombes m’ont réveillée. » — Une citation de Sherlene Bomberry, survivante du pensionnat pour Autochtones de Brantford

Elle raconte qu’elle avait appris à cacher ses émotions à l’Institut Mohawk. Je me suis fait frapper sur les doigts avec une ceinture et une règle, alors je me taisais , explique-t-elle. Je ne consolais même pas ma propre soeur dont le lit était juste sous le mien [dans le dortoir].