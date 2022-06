Une nouvelle vie comme préposé aux soins à l’Î.-P.-É. pour deux médecins ukrainiens

Olena Yevchenko, 29 ans est médecin urgentiste et Yehor Polusmiak, 28 ans est ophtalmologue. Ils étaient en vacances en Afrique lorsque l’invasion de leur pays par la Russie a commencé.

Les parents de Yehor Polusmiak habitaient déjà l’Île-du-Prince-Édouard depuis cinq ans et le couple a donc décidé de venir les rejoindre et de ne pas retourner en Ukraine après leurs vacances.

En Ukraine, on avait vraiment une bonne vie. On avait de bons emplois, notre famille, notre maison, nos voitures. Tout allait bien , raconte Olena Yevchenko. J’aime ma vie en Ukraine. Ici, nous avons une autre vie. Une nouvelle vie.

Travailler dans le domaine de la santé

À leur arrivée à l’Île-du-Prince-Édouard, le couple s’est immédiatement mis à chercher du travail dans leur domaine.

Chargement de l’image Yehor Polusmiak (à gauche) a reçu une formation d'ophtalmologue en Ukraine avant de venir au Canada. Photo : Gracieuseté : Yehor Polusmiak

Les deux médecins savaient néanmoins qu’il leur serait impossible d'occuper les mêmes emplois qu’ils exercent en Ukraine.

Pour cela, nous devons obtenir la reconnaissance d’équivalence de nos diplômes, passer des examens, étudier… C’est un processus qui prend du temps et qui coûte cher , explique Yehor Polusmiak. Notre choix s’est donc arrêté sur les soins de longue durée.

L'environnement de travail d’Olena Yevchenko, médecin urgentiste, est différent de celui des médecins que l’on retrouve dans les urgences des hôpitaux canadiens.

En Ukraine, les médecins urgentistes travaillent dans des ambulances. On se déplace pour sauver les gens. Parfois dans leur maison, des fois dans la rue ou dans leur voiture , dit Olena Yevchenko. C’est toujours une aventure. J’adore mon travail.

Chargement de l’image Olena Yevchenko a reçu une formation de médecin urgentiste. En Ukraine, elle se déplaçait dans une ambulance pour prodiguer des soins aux patients. Photo : Gracieuseté : Olena Yevchenko

Bien que ses tâches hebdomadaires soient évidemment bien différentes à la villa Whisperwood de Charlottetown, Olena Yevchenko est contente de pouvoir continuer de travailler dans le domaine de la santé.

On aide les résidents […] on les aime bien et ils nous rendent la pareille, c’est chouette , dit-elle.

La directrice générale de l’établissement, SamanthaThorpe se dit choyée de la présence des deux nouveaux venus.

C’est phénoménal. Ils sont arrivés ici avec des connaissances approfondies , indique-t-elle. Ils travaillent fort et sont de vrais passionnés du domaine de la santé.

Loin de la famille

Le déménagement à l’Île-du-Prince-Édouard a été particulièrement difficile pour Olena Yevchenko puisque ses parents et son frère sont encore en Ukraine.

Elle communique avec eux par appel vidéo plusieurs fois par jour.

Ils sont contents pour moi parce que je suis en sécurité, mais ils s’inquiètent, car je dois refaire ma vie , dit Olena Yevchenko. Mais ils sont heureux que je sois en sécurité, c’est très important pour eux.

Chargement de l’image Le couple dans leur maison de Stratford, à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Ken Linton

Olena Yevchenko est préoccupée pour sa famille et ses amies qui sont encore en Ukraine.

C’est terrible et c’est vraiment dur pour nous. Il y a tellement de morts , dit-elle. Des jeunes, des vieux, des personnes de tous âges. Je suis tellement désolée pour mon pays et pour les gens de ma patrie.

Olena Yevchenko souligne que plusieurs résidents de la villa Whisperwood lui posent régulièrement des questions sur la situation en Ukraine. Un geste qui est le bienvenu, dit-elle.

C’est important que les gens soient au courant de ce qui se passe en Ukraine , conclut-elle.