Le 22 juin 1997 disparaissait Gérard Pelletier, témoin autant qu’acteur de l’évolution sociale et politique canadienne. Son action s’est notamment caractérisée par son engagement pour l’épanouissement du fait français au Canada.

Journaliste engagé

« Le Canada vient de perdre l’une des figures manquantes de son histoire récente. Gérard Pelletier est décédé ce matin des suites d’un cancer. » — Une citation de Céline Galipeau, 23 juin 1997

C’est par ces phrases que l’animatrice du Téléjournal Céline Galipeau annonce, le 23 juin 1997, le décès de Gérard Pelletier.

Biographie de Gérard Pelletier par la journaliste Christine St-Pierre

La biographie qui suit, présentée par la journaliste Christine St-Pierre, parcourt les principales étapes de la vie de Gérard Pelletier.

En 1947, il devient journaliste au quotidien Le Devoir.

En 1949, Gérard Pelletier couvre pour ce journal la grève des travailleurs de l’amiante à Asbestos.

Il utilise cette tribune pour dénoncer l’attitude antisyndicale du gouvernement de Maurice Duplessis et la brutalité de la répression policière envers les grévistes de l’amiante.

Dans les années 1950, Gérard Pelletier publie une série d’articles retentissants qui décrivent la situation de celles et de ceux qu’on appelle les orphelins de Duplessis .

Dans ces articles, Gérard Pelletier condamne les maltraitances qu’inflige, par négligence et préjugés, le gouvernement de Maurice Duplessis aux pupilles de l’État.

La parution de ces articles constitue un événement marquant dans l’histoire du journalisme d’enquête au Québec.

De 1961 à 1965, Gérard Pelletier est rédacteur en chef du quotidien La Presse.

Il est démis de ses fonctions parce que la direction du journal le trouve trop sympathique aux doléances des journalistes lorsque ceux-ci se mettent en grève en 1965.

Gérard Pelletier ne dément pas l’information.

Défenseur des minorités francophones canadiennes

En 1965, le journaliste Gérard Pelletier entreprend une nouvelle carrière à Ottawa.

Des élections fédérales viennent d'être annoncées.

Gérard Pelletier décide de se lancer dans l’arène politique avec le Parti libéral du Canada que dirige Lester B. Pearson.

Mais il n’y ira pas seul.

À ses côtés, on trouve deux compagnons de lutte : le syndicaliste Jean Marchand et le professeur de droit Pierre Elliott Trudeau.

Les trois hommes veulent notamment assurer le respect des populations francophones jusque-là ignorées ou sous-représentées dans l’appareil fédéral canadien.

Au Canada anglais, on les affuble d’un sobriquet : The French Power .

Au Québec, l’éditorialiste du journal Le Devoir Claude Ryan les appelle les trois colombes .

C’est un nom approprié pour ceux qui se sont donné pour mission d’apaiser les relations souvent orageuses entre le Canada anglais et le Canada français.

En avril 1968, Pierre Elliott Trudeau succède à Lester B. Pearson comme premier ministre du Canada.

Il nomme en juillet 1968 Gérard Pelletier Secrétaire d’État du Canada et ministre des Communications.

Le nouveau ministre travaille alors à l’élaboration, puis à l’adoption au Parlement du Canada, d’une Loi sur les langues officielles.

Cette loi fera du français et de l’anglais les deux langues officielles du pays.

Le projet législatif est cependant complexe et ne passe pas comme une lettre à la poste dans l’opinion publique au Canada anglais.

Les journalistes Louis Martin et Jean V. Dufresne interviewent le Secrétaire d'État du Canada Gérard Pelletier sur le projet de loi sur les langues officielles.

Le 25 mai 1969, Gérard Pelletier est l’invité de l’émission Deux plus un, qu’animent les journalistes Louis Martin et Jean V. Dufresne.

Durant cette entrevue, dont nous vous présentons un extrait, le ministre montre qu’il a été à l’écoute des inquiétudes de l’opposition et des provinces canadiennes quant à l’éventuelle application de la Loi sur les langues officielles.

Des amendements ont été adoptés, rappelle Gérard Pelletier, notamment pour mieux protéger les droits des minorités francophones en milieux urbains. Ces amendements ont amélioré la portée du projet de loi.

L’observateur averti pointe aussi le bout de son nez quand Gérard Pelletier analyse les raisons des réticences de certaines provinces anglophones quant au bilinguisme proposé par son projet de loi.

Diplomate au service du Canada

Le 20 octobre 1975, Gérard Pelletier arrive à l’aéroport Charles-de-Gaulle.

Il vient à Paris comme ambassadeur du Canada auprès de la République française.

Entrevue non diffusée du journaliste Jean Charpentier avec l'ambassadeur du Canada en France Gérard Pelletier

À l’aéroport, il accorde une entrevue au journaliste Jean Charpentier, du service des nouvelles de Radio-Canada.

On peut remarquer, à l’écoute de cette entrevue, les trésors de diplomatie et de langage feutré que doit déployer Gérard Pelletier dans ses nouvelles fonctions.

Le poste d’ambassadeur est essentiel dans la politique étrangère du Canada.

Gérard Pelletier doit défendre les intérêts et les prérogatives du Canada auprès de la République française.

Or, il y a depuis longtemps une guerre, plus ou moins larvée, entre l’ambassade du Canada et la délégation générale du Québec à Paris, l’antenne diplomatique du gouvernement du Québec en France, pour constituer le principal interlocuteur de l’État français.

Les propos nuancés de Gérard Pelletier montrent bien le jeu d’équilibriste qu’il aura à déployer de 1975 à 1981 en sol français.

Cette expérience lui sera fort utile quand il sera ambassadeur du Canada aux Nations unies, de 1981 à 1984.

Homme discret, au caractère plus effacé que Jean Marchand et Pierre Elliott Trudeau, Gérard Pelletier a laissé un important héritage à la société canadienne et particulièrement aux francophones du Canada.