Crise des passeports : attendre 32 heures en file et repartir bredouille

Le gouvernement Trudeau assure faire tout ce qui est en son pouvoir pour régler la situation, mais l’opposition s’impatiente et demande des mesures rapidement.

Au micro de l'émission Tout un matin, Lyna Mansouri a raconté avoir pourtant bien planifié son voyage en Espagne, où elle était inscrite à un cours d’été d’une semaine à la fin du mois de juin. Elle avait fait sa demande de passeport par la poste dès le mois d’avril. On lui avait alors dit que le processus prendrait environ quatre semaines, au maximum huit .

N’ayant rien reçu par la poste, elle a fait comme des milliers de Canadiens depuis des semaines : elle est allée faire la file devant le bureau de Service Canada de Laval à quelques heures de son voyage.

Je suis arrivée à 4 h du matin jeudi, je suis repartie un peu après midi vendredi. Une fois arrivée devant les portes, après avoir fait tout le tour de l’édifice en file, après avoir campé là, on s’est fait dire que, finalement, il n’y avait pas assez de ressources pour qu’on puisse passer pour avoir notre passeport cette journée-là.

« Il y a eu une priorisation des personnes qui partaient dans les 12 prochaines heures. Celles qui partaient durant la fin de semaine ont été mises de côté, sachant que les bureaux de passeport sont fermés les samedis et dimanches. » — Une citation de Lyna Mansouri

On fait tout ce qu’on peut , assure Ottawa

Lyna Mansouri est loin d’être la seule Canadienne dans cette situation et le gouvernement de Justin Trudeau est bien au fait du chaos qui règne dans les bureaux de Service Canada.

Mardi matin, la tension et le chaos règnent au complexe Guy-Favreau. Les citoyens gèrent eux-mêmes la file et la liste d’attente et dénoncent l’absence d’organisation du gouvernement fédéral. Des policiers sont arrivés sur place en fin d’avant-midi.

On est en train de faire tout ce qu’on peut pour accélérer le processus, on a embauché d’autre monde , a répondu le premier ministre alors qu’il était questionné sur la possibilité d’ouvrir les bureaux 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On est en train d’accélérer le processus et on va toujours regarder comment on peut en faire plus.

La ministre de la Famille et responsable du dossier, Karine Gould, a déclaré que 600 employés ont été ajoutés, précisant cependant que le travail n'est pas terminé et qu'elle partage la frustration des Canadiens.

« J'ai vu les images [provenant de] Montréal depuis la semaine dernière et c'est vraiment quelque chose d'inacceptable. Nous avons la haute direction de mon ministère qui est sur le terrain depuis deux semaines pour améliorer la situation. »

Service Canada a notamment fait des demandes de prêt de personnel à d'autres ministères, selon ce que révélait la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, mardi matin.

Je peux vous dire que des ressources ont été prêtées. Mais il faut comprendre que, pendant cette période-là, il fallait aussi traiter les impôts.

Un chaos indescriptible , déplore l’opposition

Ces promesses sont loin de satisfaire l’opposition, qui souligne plutôt le laxisme de la ministre Gould et de son gouvernement.

« La ministre est allée visiter un centre de passeport pour essayer de trouver des solutions hier [lundi]. Hier! Pas il y a un mois! Et ça fait au-dessus d’un mois que ça dure. C’est du laxisme depuis des mois, voire des années. » — Une citation de Alain Therrien, député bloquiste de La Prairie

Le député bloquiste de La Prairie, Alain Therrien, déplore le fait que même les députés, dont les bureaux de circonscription sont submergés de demandes d’aide de citoyens, n’arrivent pas à avoir des réponses claires et rapides.

En plus d’avoir un chaos indescriptible, les communications sont mauvaises. [La ministre] n’est pas en Chambre pour répondre aux questions. Hier j’ai appelé, c’est sa secrétaire parlementaire qui m’a répondu, en anglais, des mensonges. Elle a dit que les bureaux seraient ouverts les deux vendredis fériés prochains. Et finalement, ce n’est pas le cas.

C’est un gouvernement de traîneux, incapable de prévoir, incapable d’agir , a-t-il ajouté en entrevue à l'émission Tout un matin.

S’il estime que le gouvernement aurait dû prévenir cette crise tellement prévisible il y a longtemps, Alain Therrien pense qu’il est maintenant temps d’employer les grands moyens pour aider les Canadiens. Il faut ouvrir sept jours par semaine, on est en crise, c’est essentiel. Il faut que les gens en télétravail retournent travailler sur place.

Il faut que tout soit fait pour servir le citoyen qui paie ses taxes et ses impôts et qui ne mérite pas ce sort-là.

La situation était effectivement prévisible, confirme Mehran Ebrahimi, directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile. Il explique que, pendant les deux ans de pandémie, plusieurs personnes ont remis à plus tard leur demande de passeport. Mais avec les assouplissements des mesures concernant les voyages à l'étranger, tout le monde veut en profiter.

La situation pourrait d'ailleurs empirer dans les prochains jours, avec le début des vacances scolaires.

La ministre québécoise Sonia Lebel a également pris la parole mardi, à travers Twitter, pour mettre de la pression sur Ottawa.

Peu importe les mesures que prendra le gouvernement à court ou à moyen terme, il sera trop tard pour Lyna Mansouri. Elle a raté son vol et, du même coup, son cours en Espagne.

Mon cours commençait [lundi] et dure une semaine, donc je ne pars pas. J’ai annulé mon voyage. Je ne sais pas si je vais me faire rembourser. Rien n’est certain.

Et comme plusieurs, elle n'a aucun recours pour récupérer l'argent, le temps et l'énergie perdus. La Charte des voyageurs, entrée en vigueur en 2019, sert à réglementer les obligations des compagnies aériennes envers leurs passagers, mais pas celles du gouvernement, explique Mehran Ebrahimi.