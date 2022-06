Une œuvre pour aider au deuil périnatal à Lac-Mégantic

C'est un sujet qu'on ne veut pas regarder en pleine face. [...] C'est un thème tabou, d'une certaine façon, et j'avais envie de nous permettre à tous d'être plus ouverts, d'accueillir notre malaise, si c'est le cas, d'accueillir la douleur et d'être plus près les uns des autres , raconte, d'entrée de jeu, Ida Rivard.

Cette dernière a elle-même vécu un deuil périnatal, il y a environ 20 ans. Je me souviens que ça avait frappé fort , affirme-t-elle, ajoutant que durant les trois mois où elle a créé son œuvre, elle a reçu beaucoup de témoignages.

Les dévoilements que j'ai eus, les rencontres que ça a créées, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'était souvent très profond, très intime rapidement. Je me suis dit : "voyons donc, c'est génial!" Ça arrive encore plus souvent que je pensais. C'est sûr que ce n'est pas scientifique, c'est mon expérience personnelle, mais une fois sur trois, j'avais un témoignage très intime d'une expérience, pis ça faisait du bien. [...] C'est vraiment de l'humanité et je trouve qu'il nous en manque , ajoute l'artiste en arts visuels.

Souffles prend place à la Maison de la famille du Granit qui propose non seulement un espace physique où sera installée l'œuvre de l'artiste estrienne, mais aussi un espace pour se recueillir ou pour échanger.

La plume : une symbolique importante

Ida Rivard a choisi l'acrylique sur bois pour l'élaboration de son œuvre qui mesure un mètre par trois mètres. L'artiste a également utilisé de vraies plumes, recueillies sur des fermes respectueuses des oiseaux et d'autres ont été trouvées.

Souffles, c'est une proposition qui se veut apaisante. C'est une envolée de douceur, de bienveillance, c'est pour ça que j'utilise les plumes , explique l'artiste, qui affirme aussi que, pour plusieurs communautés autochtones, les plumes sont considérées comme des anges, des êtres de lumières ou même parfois comme un éveil au processus de guérison.

Quand je me suis mise à lire sur les plumes, dans différentes communautés, entre autres abénakise, qui a foulé le lac Mégantic, j'étais comme wow. Ça marche trop bien tout ça ensemble. On a le souffle coupé quand ça nous arrive. On est happés. Éventuellement, on va toujours vivre avec ce souffle-là, avec cette expérience-là. Ça ne disparaîtra pas, mais on peut avoir un nouveau souffle avec cette expérience , croit-elle.

Faire une différence

L'artiste, qui habite à Notre-Dame-des-Bois, souhaite non seulement faire une différence dans sa communauté, mais aussi que son œuvre ouvre le dialogue auprès des citoyens. J'aime ça la créativité, ça me fait du bien personnellement, ça fait partie de moi. [...] J'ai vraiment l'impression de faire œuvre utile, littéralement. J'ai l'impression que c'est vrai que ça va avoir un impact à Lac-Mégantic.

Ida Rivard a reçu une bourse de 10 000 $, notamment du Conseil des arts et des lettres du Québec, pour la conception et la réalisation de Souffles. Le vernissage a lieu le 21 juin à la Maison de la famille du Granit, et l'œuvre, ouverte au public, sera accrochée de façon permanente sous peu.