Ludacris, Becky G et les Vulgaires Machins au FEQ

La soirée hip-hop se retrouve modifiée alors que le rappeur 2 Chainz doit annuler sa présence sur les plaines le 10 juillet. Il sera remplacé par le rappeur et acteur américain Ludacris. L'artiste offrira une performance tout juste avant l'entrée sur scène des $uicideboy$.



Toujours sur la scène Bell, la chanteuse Becky G offrira une prestation avant le spectacle de Louis Fonsi, le 14 juillet.

Un conflit d'horaire empêche le groupe Grandson de performer le 16 juillet sur les plaines. Ils seront remplacés par Les Vulgaires Machins, qui ouvriront la machine pour Alexisonfire et Rage Against The Machine.

Le même soir sur la scène Hydro-Québec, les Souls Motivators remplaceront le quatuor belge Fùgù Mango, qui ont dû annuler leur présence.

Spectacles nocturnes

Plus d'une dizaine d'artistes s'ajoutent à la programmation de l'Extra FEQ, ces spectacles nocturnes qui se tiendront au Manège militaire de Québec , du 7 au 17 juillet.

Les Louanges, les Spin Doctors, Bran Van 3000, Death From Above 1979 et July Talk offriront des performances qui se dérouleront entre 23h30 et 1h du matin.

Chargement de l’image Le collectif Bran Van 3000 sera de la fête le 15 juillet au FEQ Photo : Facebook/Bran Van 3000

La programmation complète est disponible sur le site internet du FEQ

Carte blanche

Les organisateurs du festival de musique ont donné quelques détails supplémentaires concernant les trois concerts carte blanche , ces spectacles hauts en couleur qui auront lieu sur les plaines.

La reine des prix Juno, Charlotte Cardin, doit en mettre plein la vue avec un spectacle inspiré de sa tournée Phoenix, qui pourrait contenir quelques surprises pyrotechniques.

Le rappeur Loud compte offrir son plus gros spectacle en carrière en invitant un grand nombre de musiciens et de collaborateurs sur scène.

Chargement de l’image Charlotte Cardin et Loud seront de passage sur les plaines en juillet. Photo : Garelle Leroyer - Warner Music et William Arcand

Pour clôturer le FEQ , Half Moon Run va offrir une direction artistique soignée et deux invités francophones de renom. précise Louis Bellavance, directeur de la programmation.

Avec les informations de Tifa Bourjouane