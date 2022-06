Pensionnats autochtones : des fouilles annoncées sur l’île Fort George à Chisasibi

La cheffe de la communauté crie de Chisasibi, Daisy House, en a fait l’annonce mardi matin dans le cadre de la Journée nationale des Autochtones.

Depuis la découverte de 215 tombes anonymes à Kamloops il y a un peu plus d’un an, la communauté a longuement consulté les survivants des pensionnats et les aînés.

Nous allons mener des recherches sur le terrain, en sachant que les réponses seront difficiles à digérer pour plusieurs personnes, à l’intérieur et à l’extérieur du territoire Eeyou-Istchee, mentionne la cheffe Daisy House par voie de communiqué. Nos enfants disparus ne sont jamais revenus à la maison. L’endroit où il se trouve est sacré - c’est à nous d’honorer leur mémoire.

Chargement de l’image La cheffe Daisy House (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

La communauté a ciblé 5 sites sur l’île de Fort George qui seront étudiés par radar pour trouver des tombes anonymes.

Le site a accueilli un pensionnat anglican de 1933 à 1975 et un pensionnat catholique de 1937 à 1981.

Des membres de plusieurs communautés du Québec et de l’Ontario ont fréquenté ces établissements, notamment des membres de Whapmagoostui, Wemindji, Waskaganish, Nemaska, Mashteuiatsh, Moosonee, Attawapiskat et Albany.

Bien qu'il s'agisse d'un défi de taille, je crois qu'il s'agit du bon pas en avant pour répondre aux préoccupations exprimées depuis longtemps par les anciens élèves, pour faire la lumière sur quelque chose qui a été gardé dans l'ombre depuis trop longtemps, pour franchir une nouvelle étape dans le processus de guérison de nos survivants et pour trouver la vérité sur une partie difficile de l'histoire de la Nation crie , témoigne la Grand Chef de la Nation crie Mandy Gull-Masty.

Chargement de l’image Chisasibi dans le Nord-du-Québec (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Le chef de l’Assemblée des Premières nations Québec-Labrador, Ghislain Picard, était sur place à Chisasibi lors de l’annonce mardi.

Je supporte entièrement les recherches initiées par la nation crie de Chisasibi sur l’île de Fort George. Nous demandons aussi aux Églises catholique et anglicane de dévoiler toutes les archives sur ces pensionnats pour que la vérité émerge , a-t-il précisé dans un communiqué.

Le processus de recherches devrait se dérouler sur une période de deux ans.