La Matanie prête à recevoir les touristes

On s’attend à voir des Québécois en grand nombre, mais aussi à un retour de la clientèle internationale , avance la directrice du développement touristique pour DEM , Valérie Landry-Cayouette.

Les touristes ont déjà commencé à arriver alors que l’Europe francophone revient visiter le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, selon Mme Landry-Cayouette.

Pour que les entreprises de la Matanie découvrent les attractions touristiques de la région, l'organisation Développement économique Matanie offre une tournée des attraits et nouveautés .

Cette activité, qui aura lieu le 28 juin, est offerte aux entreprises touristiques.

Elle permet aux employés, qui sont en contact direct avec les touristes, de bien connaître l’offre des sites touristiques offerts en Matanie. C’est une tournée de familiarisation de quelques sites incontournables, d’attraits et de nouveautés pour permettre aux gens de bien référer, bien conseiller et bien diriger les visiteurs pour les garder sur le territoire , explique la directrice du développement touristique.

Valérie Landry-Cayouette n’écarte pas complètement la possibilité que cette tournée puisse être offerte aux citoyens éventuellement. Quoi de mieux que d’avoir visité les sites et les attraits pour être de meilleurs ambassadeurs , affirme-t-elle.

Le principal objectif de la Matanie, selon Mme Landry-Cayouette, c’est de devenir un peu plus une véritable destination. Actuellement, la MRC est davantage considérée comme un lieu d’arrêt pour la nuit par les visiteurs. L'objectif avoué de Valérie Landry-Cayouette est de garder les touristes dans la région pour au moins deux ou trois nuits .

Développement économique de la Matanie souhaite ainsi maximiser les retombées.

On souhaite éviter des déplacements fréquents des visiteurs. On encourage les gens à consommer à un endroit, un peu partout autour de leur lieu d’hébergement. C’est ce qui entraîne beaucoup plus de retombées économiques, comme on l’a vu lors des dernières saisons.

Chargement de l’image Le bureau d'accueil touristique de La Matanie est situé à l'entrée est de la ville, dans l'ancien phare de Matane (photo d'archives). Photo : Radio-Canada

Les nouveautés de 2022

Plusieurs nouveautés s'ajoutent, cette année, à l'offre touristique de la Matanie.

Les entreprises déjà bien présentes sur le territoire, qui offrent des produits et services, s’adaptent et continuent d’offrir quelques nouveautés comme Destination Haute-Mer qui offre de nouveaux forfaits pour la famille ou aussi la réserve faunique de Matane , ajoute Mme Landry-Cayouette.

D'autres activités bien connues des gens de la place sont de retour comme les Jeudis country, les Talents show, l’exposition des Chic-Chocs au phare de Matane et les spectacles du théâtre du Bedeau à Saint-Adelme.

Valérie Landry-Cayouette mise aussi sur les nouvelles offres d'hébergement pour retenir les touristes. On voit qu’il y a une forte concentration touristique pendant la saison estivale, donc on a vu beaucoup de projets émerger comme des campings ou des prêt-à-camper.

Elle note également qu’il y a eu quelques ajouts en ce qui concerne la restauration sur le territoire de la Matanie.