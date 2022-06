Pollution lumineuse : les tensions persistent à Leamington

La municipalité de Leamington a supprimé le règlement sur la réduction de la lumière dans les serres qu'elle avait approuvé en décembre 2020 et l'a remplacé par un règlement qui oblige les cultivateurs à installer des rideaux occulteurs d'ici octobre prochain et qui précise les moments où ces rideaux doivent être complètement fermés.

Peu après l'entrée en vigueur du règlement initial, la municipalité a indiqué que l'Association des producteurs de serres et légumes de l'Ontario (Ontario Greenhouse Vegetable Growers) et plusieurs serristes avaient demandé des exemptions auprès de la Commission de protection des pratiques agricoles normales.

Chargement de l’image Les résidents se plaignent depuis des années des effets de la pollution lumineuse. Photo : Peter Loewen

Le directeur général de l'organisme, Joseph Sbrocchi, affirme que beaucoup d'entre eux étaient mécontents de ce règlement qui exigeait qu'ils éteignent leurs lumières ou qu'ils ferment complètement leurs rideaux entre 20 h et 2 h.

Les fermer complètement, comme le stipulait le règlement à l'origine, aurait littéralement fait cuire le sommet de ces plantes en quelques heures , explique-t-il.

« La chaleur et l'humidité, vous devez les laisser s'échapper ou faute de quoi les sommets des plantes - où se trouvent les bourgeons les plus jeunes - sont cuits, stressés, et ensuite cela tue une partie de votre récolte ou toute la récolte dans certains cas. » — Une citation de Joseph Sbrocchi, directeur de l'Association des producteurs de serres et légumes de l'Ontario

Le conseil municipal espère que le nouveau règlement permettra de trouver un équilibre entre les préoccupations des résidents et les besoins des cultivateurs, l’objectif final étant d’aboutir à un ciel plus sombre.

Les défis de l’approvisionnement ?

Le nouveau règlement stipule également que les serristes doivent prouver qu'ils ont acheté des rideaux occulteurs avant le 1er octobre 2022 et qu'ils doivent les installer - sur les murs et le plafond - avant le 1er octobre 2023.

La directive prévoit par ailleurs une ouverture des rideaux de 10 % au niveau du plafond entre 17 h et 22 h, ainsi qu'entre 2 h et 8 h, pour permettre à la chaleur et à l'humidité de s'échapper.

À lire aussi : L’arrivée tardive des travailleurs agricoles serait catastrophique

Mais les rideaux du plafond doivent demeurer fermés entre 22 h et 2 h du matin et les rideaux muraux doivent être entièrement fermés entre 17 h et 8 h.

Nous pensons que cela réduit la quantité de lumière émise tout en offrant un équilibre avec ce dont l'industrie a besoin , explique Hilda MacDonald, mairesse de Leamington.

Les producteurs ont jusqu'à octobre 2032 pour installer les rideaux en raison des problèmes de chaîne d'approvisionnement, précise Mme MacDonald. Selon elle, les fournisseurs, les installateurs et les experts de l'industrie ont indiqué qu'il faudrait peut-être un certain temps avant que les matériaux puissent être livrés et installés.

Chargement de l’image Hilda MacDonald pense que la relation entre la municipalité et les agriculteurs n'est pas au beau fixe. Photo : Radio-Canada / Vincent Robinet/CBC News

M. Sbrocchi affirme que si le débat sur l'éclairage des serres est en cours depuis un certain temps, il n'a pas été une priorité absolue ces dernières années. C'est la pandémie qui a soulevé des questions plus pressantes.

Un règlement qui ne fait pas l'unanimité

Bien que les serriculteurs aient accepté le nouveau règlement, M. Sbrocchi précise que tout le monde n'est pas ravi.

La principale raison, selon M. Sbrocchi, est que l'installation de rideaux de plafond peut être difficile à réaliser pendant la culture.

Est-ce que c'est parfait ? Non, bien sûr, mais rien ne l'est. Un compromis est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde et personne n'est nécessairement satisfait à 100 % , explique-t-il.

Chargement de l’image Joe Sbrocchi veut des règles qui tiennent compte des difficultés des agriculteurs. Photo : CBC

Les producteurs qui ont déjà leurs rideaux en place doivent commencer à suivre le nouveau règlement et M. Sbrocchi affirme que la municipalité a une liste de ceux qui devraient être en conformité.

En ce qui la concerne, Mme MacDonald indique qu'elle espère que le nouveau règlement permettra d’améliorer les relations entre la municipalité et l'industrie locale des serres.

Avoir de mauvaises relations avec les principaux employeurs de votre communauté n'est pas une façon de faire des affaires et cette industrie qui n'a pas été réglementée doit l'être afin d'avoir un bon mode de vie pour les gens qui résident ici , précise-t-elle.

D'après des informations de CBC