Un projet résidentiel inquiète des résidents de la rue des Érables à Coaticook

La Municipalité a procédé à un changement de zonage récemment et a donné carte blanche à des promoteurs immobiliers.

Là où il devait y avoir une soixantaine de maisons unifamiliales, se dresseront désormais des immeubles de plusieurs étages.

Et ce projet a été découvert par hasard, dénonce le citoyen Simon Morin. Au niveau de la hauteur des bâtiments, pour nous c’est inacceptable. C’est une petite rue dans laquelle il y a avait une vingtaine de maisons, et là on va ajouter 250 logements et tout le trafic va circuler dans cette région-là , s’est-il inquiété durant une entrevue accordée à l’émission Par ici l’info.

« Quand on a un petit secteur résidentiel où tout le monde se connaît, c’est une chose, mais ajouter 250 logements où personne ne va se connaître, le respect s’en va facilement. » — Une citation de Simon Morin, citoyen de Coaticook

Ce dernier s’inquiète du fait qu’avec plus de logements, la circulation sera plus dense, en plus du fait que la hauteur des bâtiments donnera une vue directe sur les cours des maisons voisines. Nous autres, ce qu’on souhaite, c’est pouvoir discuter avec la Ville, et qu’il y ait des assouplissements là-dedans, soit au niveau de la hauteur des logements, soit au niveau du trafic. On est dans une côte et on ne veut pas que ça devienne une piste de course.

Une rencontre est prévue prochainement avec les promoteurs immobiliers et la Ville de Coaticook, mais cela ne rassure pas les citoyens, selon Simon Morin. On aura beaucoup de questions, mais ce qu’on nous a présenté, c’est que le promoteur va venir nous expliquer le projet. Ce n’est pas une consultation , a-t-il regretté.

Avec les information de Par ici l'info