Nouvelles mesures après la mort de trois grizzlis dans les parcs des Rocheuses

Parcs Canada demande aux automobilistes de ralentir et de conduire prudemment après la mort, en l'espace de deux semaines, de trois grizzlis happés sur les routes traversant les parcs nationaux Jasper et Yoho.

Deux des ours, une femelle et un mâle, sont morts heurtés par des voitures sur l'autoroute Transcanadienne dans le tronçon traversant le parc national Yoho, en Colombie-Britannique, entre le 7 et le 11 juin. La femelle était accompagnée d’un ourson. Son petit a survécu et semble bien se porter, selon Parcs Canada.

Plus récemment, un troisième grizzli a été tué sur la route 16 dans le parc national Jasper, la semaine dernière. Un camion l’aurait happé jeudi soir ou vendredi matin à cinq kilomètres de la ville de Jasper, en Alberta.

On s’attend toujours à ce que les ours se rendent au fond des vallées au printemps, car ce sont les premiers endroits à verdir , affirme David Laskin, un écologiste de la faune pour Parcs Canada. Nous avons beaucoup de pissenlits et de verdure, donc les ours aiment bien descendre pour en manger puis se disperser dans l’arrière-pays à une altitude plus élevée.

« Ce printemps, il y a un certain retard parce qu’il y a encore un manteau neigeux. Ça garde les ours à basse altitude et ils passent donc plus de temps le long des routes, ce qui les met à risque pour une plus longue période. » — Une citation de David Laskin, écologiste de la faune pour Parcs Canada

David Laskin précise que la perte de grizzlis demeure difficile, spécialement dans le cas de la femelle de 5 ans dans le parc Yoho.

Toute mort d’un grizzli est une mort de trop, mais une femelle en âge de se reproduire est une grande perte, car les grizzlis se reproduisent lentement et ils se font rares dans le paysage.

Après la mort du premier ours, Parcs Canada a réduit la vitesse à 70 kilomètres à l’heure dans le parc Yoho sur l’autoroute 1 sur une longueur de six kilomètres qui s’étend de l’ouest du hameau de Lake Louise à l’est de la municipalité de Field. On a abaissé la vitesse à 50 kilomètres après la collision avec le second ours.

Nous avons ajouté des contrôles renforcés dans la zone concernée , ajoute David Laskin. Les gardiens du parc et la Gendarmerie royale du Canada distribuent des contraventions et saisissent des véhicules pour vitesse excessive. Il y a aussi une zone d’arrêt interdit dans le secteur.

L’agence estime qu’il y a environ 200 grizzlis dans les parcs Banff, Jasper, Yoho et Kootenay. L'ours grizzli est considéré comme une espèce dont le statut est préoccupant en vertu de la Loi sur les espèces en péril du Canada.