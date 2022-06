L’armée russe conquiert un village clé au sud de Lyssytchansk

Le secrétaire à la Justice et procureur général des États-Unis, Merrick Garland, s'est rendu en Ukraine, mardi, pour s'entretenir avec la procureure générale du pays, Iryna Venediktova, et aider le pays à « identifier, appréhender et poursuivre les personnes impliquées dans des crimes de guerre ».

Photo : La Presse canadienne / AP/Nariman El-Mofty