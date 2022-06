L’industrie culturelle cherche des travailleurs de la scène

De plus en plus d’événements culturels s’ajoutent au calendrier en Acadie et ailleurs au pays pour les prochains mois. Toutefois, l’industrie culturelle est aussi touchée par une importante pénurie de travailleurs et il faut faire preuve d’originalité pour s’assurer de pouvoir offrir ces spectacles.

Le monde culturel se relève petit à petit, après deux années de pandémie qui ont forcé l’annulation ou le report de spectacles, expositions, festivals, concerts et grands événements.

De nombreux travailleurs de la scène ont dû trouver un autre emploi pendant cette période, et certains décident de ne pas revenir travailler dans ce secteur.

Chargement de l’image Allain Roy est directeur artistique et codirecteur du Théâtre populaire d'Acadie à Caraquet. Photo : Radio-Canada

Tout ceux qui sont en périphérie de la scène, qui dépendent de l’art vivant, que l’art se fasse devant un public, ces gens-là, techniciens, éclairagistes, sonorisateurs, ça été plus difficile parce qu’il y avait beaucoup de spectacles qui ont été annulés, reportés ou déplacés , explique le président de l’Association des théâtres francophones du Canada, Allain Roy.

Selon lui, la pénurie de main-d'œuvre dans l’industrie culturelle est généralisée à l’échelle du pays.

Tout s’est écroulé autour de nous, pour des gens du milieu culturel, c’est devenu encore plus insécurisant ce métier-là, je pense. Est-ce qu’il y en a qui vont revenir? Il y en a qui ont carrément quitté, il y en a qui ne reviendront sûrement pas , explique Allain Roy.

Un recrutement proactif

Il faudra donc que les organismes culturels fassent preuve d’originalité pour le recrutement de nouveaux travailleurs de la scène.

Selon Allain Roy, il faut encourager des formations continues et des partenariats avec les écoles et les universités.

« Il faut inspirer les gens à venir en culture. » — Une citation de Allain Roy, président de l’Association des théâtres francophones du Canada

Il faut aussi je pense que toute la question même du statut d’artiste, de trouver des moyens d'assurer, aux travailleurs culturels, aux techniciens, plus de sécurité [financière].

Répondre à la demande?

Allain Roy, qui est aussi codirecteur du Théâtre Populaire d'Acadie, souligne que des productions à travers le pays ont dû être annulées, par manque de techniciens.

Il précise que ce n’est pas le cas pour le spectacle Les Belles-Soeurs qui sera présenté à Caraquet.

On présente Les Belles-Soeurs cet été et on le fait avec une équipe réduite, on devait avoir un technicien de plus et finalement on va le faire à un technicien de moins, il faut trouver des façons originales comme ça, de retomber sur nos pattes , dit-il.

L’été 2022 sera assurément bien différent sur le plan culturel. Déjà, de nombreux spectacles sont prévus et Allain Roy espère que les gens seront au rendez-vous.

Cet été, ce qu’on s’aperçoit c’est qu’il y a une offre absolument extraordinaire et là les gens vont avoir beaucoup de choix! , lance-t-il.

D'après les informations du Téléjournal Acadie