Comment souligner la Journée nationale des peuples autochtones ?

En Nouvelle-Écosse, au Cap-Breton, L'Institut des ressources naturelles d'Unama'ki (UINR) organise une cérémonie du saumon pour honorer la relation que les Mi'kmaq entretiennent avec le poisson.

L'événement à la rivière Margaree près de l'écloserie Margaree est ouvert au public et se déroule entre 11 h à 14 h.

La cérémonie du saumon a commencé comme un moyen pour remercier le poisson d’avoir soutenu les peuples Mi'kmaq au fil des ans et pour rappeler aux pêcheurs leur responsabilité spirituelle envers le saumon.

Nous sommes reconnaissants de pouvoir nous réunir avec les membres de notre communauté et nos partenaires pour honorer notre relation avec le saumon et célébrer notre culture Mi'kmaw , a déclaré Lisa Young, directrice générale de l'UINR.

À notre peuple Mi'kmaw qui a maintenu notre culture bien vivante, j'aimerais dire Wela'lioq. Grâce à vous, le cœur des Mi'kmaq bat fort.

Les participants peuvent s'attendre à la narration d'un ancien et à la purification.

Au Nouveau-Brunswick, le Conseil tribal Wolastoqey tiendra une célébration à l'Assemblée législative de Fredericton, à partir de 11 h.

Chargement de l’image Cinq des six chefs de la Nation Wolastoqey. Photo : Radio-Canada / Logan Perley

L’université de Moncton prévoit entre autres une cérémonie officielle au campus d'Edmundston qui commence aussi vers 11h avec une prière d'intention pour les enfants.

Des plats autochtones seront offerts par Kwey cuisine et sa propriétaire, Amy Pelletier, qui fera goûter, entre autres, la soupe des trois sœurs et un potage de fougère au lard. L’université propose aussi un cercle de parole en après-midi et un visionnement de courts-métrages autochtones en soirée vers 18 h 30.

À L'île-du-Prince-Édouard, Charlottetown propose une soirée auprès d’artistes autochtones à The Guild sur la rue Queen dès 18h. Le groupe Silver Wolf Band de passage du Labrador et l’artiste Néo-écossaise DeeDee Austin donneront un concert.

Chargement de l’image Le groupe de musique Silver wolf Band sera en concert à Charlottetown pour la Journée nationale des peuples autochtones. Les quatre membres viennent du Labrador. Photo : Gracieuseté : Ritchie Perez/ Silver Wolf Band

À Terre Neuve et Labrador, l’organisme First Light a prévu une journée entière de célébration dans la capitale, en commençant par une cérémonie du lever du soleil au parc Cavell.

À 14 h, la communauté autochtone urbaine et la communauté élargie sont invitées au Techniplex pour une présentation de performances familiales, un festin communautaire et un pow-wow urbain ou Mawi'omi.

Il y a toutes sortes d’autres activités prévues pour souligner la Journée nationale des peuples autochtones. Il y a certainement un événement près de chez vous pour vous imprégner de la culture autochtone en cette journée commémorative.