Alain Lemieux sera le DG de la zone d’innovation dans la région

Ça nous prend quelqu’un qui soit capable de rassembler plusieurs joueurs et de tisser des liens entre eux, de voir à des projets communs , a affirmé le ministre de l’Économie et de l’Innovation du Québec et ministre responsable du Développement économique régional, Pierre Fitzgibbon, au micro de Marie-Claude Julien.

Le ministre a admis que le directeur général de la future zone d’innovation de la Mauricie et du Centre-du-Québec avait déjà été choisi, mais n’a pas voulu divulguer son identité.

Selon plusieurs sources de Radio-Canada, l’homme d’affaires Alain Lemieux a été choisi.

Informaticien de formation, Alain Lemieux a voyagé à travers le monde pour son travail, avant de revenir dans sa région natale, il y a un peu plus de 20 ans, pour s’implanter dans le domaine de l’agroalimentaire. Il est natif de Shawinigan.

Chargement de l’image Alain Lemieux. Photo : Capture d’écran - Facebook / Alain Lemieux

Il a cofondé les entreprises Epsilia, puis Noovelia et est aujourd’hui consultant chez Guérilla. Il a fait partie de différents organismes économiques de la région.

Sa nomination devrait être annoncée dans les prochaines semaines.