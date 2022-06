Les ingénieurs de l’État québécois à nouveau en grève

Les ingénieurs du gouvernement du Québec ont déclenché mardi leur troisième grève générale en moins de deux mois. Ils réclament une distribution plus équilibrée des augmentations salariales offertes par la partie patronale.

L'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) affirme que les bonifications proposées par la présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel, ne toucheraient réellement que 20 % de ses membres et ne seraient garanties qu’une seule année.

Pour reconnaître l’expertise des ingénieurs de haut niveau, Québec propose de faire passer leur rémunération, à l’échelon supérieur, de 95 900 $ à 125 000 $ par année, à condition cependant qu’ils consentent à une semaine de 37,5 heures, au lieu d’un maximum de 35 heures.

Chargement de l’image L'APIGQ demande à Sonia LeBel (photo) de mieux répartir les augmentations salariales proposées aux ingénieurs. (Archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Les hausses offertes aux nouveaux venus dans la profession sont plus modestes. Sonia LeBel suggère de faire progresser le premier échelon salarial de 54 000 $ à 62 000 $.

Répartition inégale

Le syndicat des ingénieurs réclame pour sa part une meilleure répartition des augmentations offertes à ses membres. Il est même prêt à consentir à une bonification moindre de l’échelon supérieur.

Ainsi, au dernier échelon, plutôt que le 125 000 $ énoncé publiquement par Mme Sonia Lebel, l'Association demande 116 000 $. En somme, cela représente des augmentations de 8 % pour les plus jeunes et jusqu'à 21 % pour les ingénieurs les plus qualifiés présentant des critères d'expertise précis , explique l’ APIGQ dans un communiqué publié mardi.

Chargement de l’image Le président de l'APGIQ, Marc-André Martin, demande au gouvernement de rémunérer ses membres «à leur juste valeur». (Archives) Photo : Radio-Canada

Son président, Marc-André Martin, a invité la présidente du Conseil du Trésor à faire un effort supplémentaire. Il est encore temps, plaide le chef syndical, de sauver la saison des travaux .

Nous, on veut retourner au travail. Il faut seulement que Sonia Lebel nous donne une offre qui a moindrement la chance de passer au vote parmi les membres , a déclaré le président de l’ APIGQ .

Plus de détails à venir.