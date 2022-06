Beyoncé lance Break My Soul, une nouvelle chanson qui rappelle les années 1990

La sortie du single, dont les sonorités rappellent la musique house des années 1990, avait été annoncée par une mise à jour de sa biographie sur les réseaux sociaux avec la mention de la publication de Break My Soul à minuit.

Ses réseaux sociaux avaient auparavant été nettoyés de ses photos de profil précédentes, ce qui laissait présager un coup de publicité pour une sortie imminente.

On savait déjà que Renaissance sortirait le 29 juillet prochain, information qui a été dévoilée la semaine dernière en même temps que des photos prises pour la couverture du numéro de juillet de l’édition britannique du magazine de mode Vogue.

Ce nouvel opus sera son septième album en carrière, après Lemonade en 2016. Elle n’a toutefois pas chômé depuis, ayant entre autres sorti avec son conjoint, Jay-Z, l’album Everything Is Love, contribué à la bande sonore de la nouvelle version du Roi Lion, produit un album inspiré de ce film, The Gift, coréalisé un film musical accompagnant ce dernier (Black Is King) et écrit la chanson Be Alive pour le film La méthode Williams.