Edmonton envisage d’autoriser de petits campements de sans-abri

Une motion demandant à l'administration de préparer un rapport sur les campements autorisés à petite échelle a été adoptée par le conseil municipal lundi par un vote de 11 voix contre 2.

Le rapport, attendu d'ici le 4 juillet, devrait comprendre les options offertes pour un projet pilote, les exigences de financement et des recommandations.

La conseillère Anne Stevenson, qui a présenté la motion, estime que des campements gérés composés de 5 à 10 tentes pourraient être un outil de plus parmi ceux dont dispose la ville.

L'objectif serait de mettre les gens en contact avec des prestataires de services et de les faire entrer dans des logements supervisés, a expliqué la Conseillère municipale.

Notre réponse actuelle ne fait que perpétuer un cycle de campements qui sont à chaque fois déplacés, mais qui reviennent souvent en quelques heures seulement , a-t-elle déclaré.

Cela ne sert donc pas vraiment les personnes qui vivent dans les campements, ni les prestataires, ni les résidents des environs , a-t-elle ajouté.

Anne Stevenson estime que l'exploitation de camps de petite taille en tant que passerelle vers des logements supervisés offrirait une stratégie de sortie et contribuerait à atténuer les risques.

J'espère que cela peut être une solution gagnante pour tout le monde , affirme-t-elle.

La Ville prévoit de mettre en service un certain nombre de logements supervisés pour les sans-abri dès cet été : cinq bâtiments modulaires entre juillet et septembre et l'ancien Old Strathcona Days Inn converti entre juillet et août.

La lutte contre l'itinérance a été un point focal pour le conseil municipal au cours des dernières années.

Un récent rapport de la Ville d’Edmonton a estimé que le coût des différents programmes en faveur des sans-abri était d'environ 24,8 millions de dollars en 2021.

Avec les informations de Stephen Cook