Grippe aviaire : des événements exposant des volailles sont suspendus à l’Î.-P.-É

Le bureau de la vétérinaire provinciale, la Dr Jill Wood, recommande que tout événement prévoyant l’exposition d'oiseux soit annulé ou modifie sa programmation.

Avec cette mesure, la province souhaite prévenir la propagation de la grippe aviaire à l’île.

L’Exposition agricole de la région Évangéline est l'un des événements qui ont été touchés par cette nouvelle consigne.

« C’est décevant, parce qu’on voulait offrir l’entièreté de la programmation de l’exposition et du festival. » — Une citation de Jeanne Gallant, présidente de l’Exposition agricole de la région Évangéline

Présidente de l’Exposition agricole et du Festival acadien de cette région, Jeanne Gallant déplore le fait qu’une soixantaine d’animaux ne pourront plus être exposés à ce traditionnel événement, notamment les canards, les dindes et les pigeons.

L’an dernier, l’Exposition agricole avait été réalisée en format réduit à cause des restrictions sanitaires liées à la COVID-19.

Jeanne Gallant (2e à droite) est présidente de l'Exposition agricole et du Festival acadien de la région Évangéline. La photo a été prise lors de la soirée de clôture du Festival acadien de la région Évangéline, dimanche 5 septembre 2021 (archives).

Jeanne Gallant a appris que l’événement ne serait pas le même cette année non plus, lorsque l’équipe de l’exposition a reçu un communiqué de la province en mai.

Mais cette fois-ci, c’est le virus de la grippe aviaire qui pose problème.

Il faut tout simplement s’adapter […] si on a pu réussir à organiser et à offrir un festival comme on l’avait fait l’an dernier, je pense que cette année, on sera capable de s’ajuster encore une fois, explique Jeanne Gallant.

L'Exposition agricole et le Festival Acadien de la région Évangéline sont des événements traditionnels à l'île. Ils sont habituellement co-réalisés début septembre dans les terrains de l'exposition du Village Musical Acadien, à Abram-Village (archives).

Son équipe réfléchit encore à une solution pour modifier la programmation.

C’est difficile de faire un changement rapide, parce que la grange est déjà prête avec des cages pour les oiseaux. Donc, c’est difficile de transformer l’espace pour accueillir d’autres types d’animaux , précise la présidente.

Elle souhaite néanmoins que l’événement puisse revenir avec sa programmation l’an prochain.

En 2023, ce sera notre 120e anniversaire de l’Exposition agricole, et on veut fêter ça, et je souhaite que tout soit revenu à la normale , ajoute Jeanne Gallant.

Plus de 200 fous de Bassan ont été retrouvés morts sur les plages de l'Île-du-Prince-Édouard à cause de la grippe aviaire, début juin.

Des fermes avicoles préoccupées

Copropriétaire de la grange Larkin Bros, Paul Larkin se dit très préoccupé par les cas de grippe aviaire à l’île, bien que la maladie n’ait pas encore été détectée dans aucune ferme avicole de la province.

Pour l’instant, la maladie n’a été diagnostiquée que chez les oiseaux sauvages dans la province.

« On doit s’assurer que les oiseaux sauvages n’entrent pas dans nos granges. On met du grillage autour du bâtiment, des filets de pêche pour couvrir les portes ouvertes, ce qui empêche les oiseaux d’entrer. » — Une citation de Paul Larkin, copropriétaire de la grange Larkin Bros

Plusieurs mesures de biosécurité ont été mises en place dont l’interdiction des visiteurs, explique le copropriétaire de cette grange.

Paul Larkin, copropriétaire de la grange Larkin Bros, craint que la grippe aviaire ait un effet dévastateur sur l'industrie de la volaille à l'île (archives).

Paul Larkin ajoute que la santé de ses oiseaux est surveillée de prêt, mais qu’il espère que les autres propriétaires des granges prennent, eux aussi, des précautions supplémentaires.

Il craint que la grippe aviaire ait un effet dévastateur sur l’industrie de la volaille à l’île.

La grippe aviaire peut constituer une menace sérieuse pour la volaille domestique, comme les poules retrouvées dans les fermes avicoles.

Dans les élevages, le virus peut entraîner des symptômes de maladie respiratoire chez les oiseaux et diminuer la productivité, voire causer la mort de ces oiseaux.

Les cas recensés à l’île

À l’Île-du-Prince-Édouard, le premier cas de grippe aviaire de cette nouvelle vague a été détecté en mars dernier chez un aigle à tête blanche.

Depuis, des cas de cette maladie ont été confirmés chez 230 oiseaux qui ont été retrouvés malades ou morts de la grippe aviaire sur les plages de l’île.

La grippe aviaire peut se propager des oiseaux sauvages aux volailles domestiques.