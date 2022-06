Un premier plan d’investissements sur 5 ans pour la Ville de Rimouski

Parmi les principaux projets qui se réaliseront en 2023 se trouve la réfection des toitures de l'hôtel de ville et du gymnase de l'édifice Claire-L'Heureux-Dubé.

Des investissements de 19 millions de dollars sont également prévus pour la réfection d'infrastructures et pour la voirie locale, tandis qu'un peu plus de 500 000 $ sont alloués à la construction d'un terminus et d'autres aménagements pour le transport en commun.

Investissements prévus Montant alloué Réfection de la toiture de l'hôtel de ville et du gymnase de l'Édifice Claire-L'Heureux-Dubé 2 M$ Remplacement d'un camion autopompe 940 000$ Réfection de certaines composantes du Colisée Financière Sun Life 650 000$ Construction d'un terminus et d'autres aménagements pour le transport en commun 523 000$ Projets écoresponsables 250 000$ Mise aux normes et aménagement des parcs et espaces verts 250 000$ Projets du budget participatif citoyen 200 000$ Mise à niveau des équipements de loisirs dans les districts 100 000$ Ajout de mesures d'abaissement de la vitesse et de mobilité durable 100 000$

Le trésorier de la Ville, Sylvain St-Pierre, a expliqué lundi soir que les projets planifiés pour 2023 sont en grande partie subventionnés.

Du 36,3 millions, on voit qu'il y a 44 % de subventions qu'on va chercher au fédéral et au provincial pour pouvoir réaliser l'investissement de 2023. Et on voit aussi une contribution des promoteurs à 16 %. Quand on additionne, on est à 60 % qui n'est pas nécessairement [assumé] par les Rimouskois qui le payent directement via leur compte de taxes , a-t-il précisé.

Chargement de l’image La mise aux normes et l'aménagement des parcs et espaces verts sont prévus dans le plan quinquennal (archives). Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

En 2024, un programme de verdissement urbain doit faire son apparition, de même que certains projets écoresponsables. Des mesures pour l'abaissement de la vitesse et la mobilité durable sont aussi prévues, tout comme le réaménagement de l'École de danse Quatre Temps.

À plus long terme, le pavillon du parc Beauséjour sera rénové et agrandi en 2026. Le hall d'entrée de la bibliothèque Lisette-Morin doit aussi subir une cure de jouvence cette année-là.

Enfin, une réserve de 10 millions de dollars est allouée en 2027 à la réalisation de projets en lien avec la consultation Rimouski 2030.

Pourquoi un plan sur 5 ans plutôt que sur 3 ans?

Il s'agit d'un premier programme d'investissements sur cinq ans pour la Ville de Rimouski, qui présentait auparavant des programmes sur trois ans.

Le conseiller du district de Nazareth, Rodrigue Joncas, qui agissait comme maire suppléant lundi soir, a expliqué que la Ville a choisi présenter des plans quinquennaux pour se doter d'une vision à plus long terme de son développement.

L'objectif est de mieux prévoir certains aspects de son aménagement.

Ces prévisions seront révisées chaque année par lorsque le plan quinquennal sera mis à jour.

Chargement de l’image Des montants sont prévus pour la mobilité durable (archives). Photo : Radio-Canada / François Gagnon

D'autres villes de la même taille que Rimouski adoptent des programmes quinquennaux plutôt que triennaux. C'est notamment le cas de Victoriaville, qui est régulièrement comparée à Rimouski puisque les deux villes ont une population d'un peu moins de 50 000 résidents.

« Planifier des projets d'infrastructures dans le monde municipal avec tous les impondérables sur lesquels on n'a pas de contrôle, ça prend plus qu'une année ou deux. » — Une citation de Rodrigue Joncas, maire suppléant de Rimouski

Rodrigue Joncas a expliqué qu'un programme d'immobilisations bâti sur cinq ans permettra de mieux faire face à certains délais, notamment à ceux liés à l'obtention de certificats d'autorisation de la part du ministère de l'Environnement.

Plus d'investissements pour l'environnement réclamés

Plusieurs citoyens se sont présentés au micro lors de la période de questions du public pour faire part au conseil du fait que, selon eux, l'espace alloué aux dépenses en lien avec la lutte aux changements climatiques n'est pas assez imposante dans ce plan quinquennal.

Une adolescente, Emmy Trahan, a notamment tenu à exprimer les revendications du comité environnemental de l'école secondaire Paul-Hubert, dont elle fait partie, à ce sujet.

« Avec un peu d'ambition, tout est possible. [...] Nous voulons un avenir pour les prochaines générations. » — Une citation de Emmy Trahan

Elle a entre autres demandé aux conseillers de mieux planifier les dépenses et les actions posées par la Ville en gardant en tête les enjeux liés à l'environnement. Elle a aussi proposé que Rimouski se dote d'un plan de lutte contre les changements climatiques et pour la protection de la biodiversité.

Chargement de l’image Une adolescente a demandé à la Ville d'embaucher plus de personnel pour planifier le développement de Rimouski en fonction de la lutte aux changements climatiques (archives). Photo : Radio-Canada / Claude Côté

L'adolescente a souligné que la Ville devrait dépenser plus pour l'environnement et même embaucher plus de personnel pour réfléchir à des actions concrètes à poser et pour mieux planifier l'aménagement de Rimouski.

Si vous manquez de pouvoir, demandez au provincial et au fédéral pour en obtenir davantage et nous vous soutiendrons plus que jamais dans ces démarches. [...] Nous voulons un plan durable à la Ville, pas seulement des petites actions par ici et par là , a ajouté Emmy Trahan.

D'autres citoyennes comme Patricia Posadas ont également pris la parole dans le même sens.

« C'est leur avenir [...] et c'est notre responsabilité, à nous les adultes, de répondre à cette demande. » — Une citation de Patricia Posadas

Le maire suppléant Rodrigue Joncas a répondu aux citoyens que les conseillers allaient lire avec attention le discours prononcé par la jeune fille et déterminer comment certaines des solutions proposées pourraient être mises en œuvre à Rimouski.

Il a rappelé que de nombreuses actions sont déjà posées par la Ville pour l'environnement. Il a cité en exemple le compostage et la conversion du chauffage des bâtiments municipaux du mazout à l'électricité.

Chargement de l’image Le bac brun rimouskois a presque 10 ans. (Archives) Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

M. Joncas a tout de même reconnu que d'autres actions pourraient être posées pour lutter contre les changements climatiques, mais il a jouté qu'il faudrait plus de moyens pour le faire.

C'est ce qu'on attend de nos gestionnaires, de nos employés et des élus entre nous d'avoir toujours une sensibilité à la cause environnementale, de faire en sorte que chaque geste qu'on pose a un impact [positif] sur l'environnement. On ne peut pas tout faire la même journée. Il y a des rêves qu'on aimerait réaliser, mais à coups de milliers et de millions de dollars. Malheureusement, les citoyens qui nous ont élus ne s'attendent pas à ce qu'on le fasse aussi rapidement , a affirmé Rodrigue Joncas.

Le conseiller du district de Saint-Germain, Philippe Cousineau-Morin, a quant à lui répondu qu'il partageait les inquiétudes des citoyens et qu'il tâchait d'en faire part le plus souvent possible à la table du conseil.