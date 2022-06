Richard Martel exaspéré par les files d’attente aux bureaux des passeports

La semaine dernière, des dizaines de résidents de Québec et de Montréal se sont déplacés à Saguenay dans l’espoir de pouvoir mettre la main sur un passeport. Les bureaux de leurs villes étant surchargés, ils se sont tournés vers celui de Chicoutimi.

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, Richard Martel a dénoncé ce qu’il qualifie de manque de prévoyance et d’anticipation de la part du gouvernement fédéral.

Chargement de l’image Les gens ont fait la file, vendredi, devant le bureau des passeports à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Québec et Montréal sont rendus qu’ils viennent chez nous à notre bureau. C’est congestionné présentement. On est un pays du G-7 et on dirait qu’on est un pays du tiers-monde. Ça fait la file dehors. Ça n’a pas de sens […]. Tout le monde se complait dans ses façons de faire. Le gouvernement a l’air un peu négligent , dit Richard Martel.

Le député estime que cette situation est aberrante. Il dénonce le fait que l’appareil administratif soit paralysé et implore Ottawa de déployer les ressources appropriées au bon endroit puisque Service Canada semble manifestement submergé depuis que la situation sanitaire permet aux citoyens de voyager à l’extérieur du pays.

Richard Martel précise que son équipe voudrait aider les citoyens de sa circonscription, mais qu'elle croule littéralement sous les demandes d'accompagnement et de soutien.