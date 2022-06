La Maison de la Faune cédée à la Ville de Baie-Comeau

L'établissement, créé en 1999, appartient actuellement à La Corporation Maison de la Faune qui est un organisme à but non lucratif.

La Ville de Baie-Comeau dit avoir travaillé au cours des dernières semaines avec le Cégep de Baie-Comeau pour récupérer le bâtiment.

Sans dévoiler davantage de détails, la Municipalité indique qu'une collaboration avec le Cégep verra bientôt le jour, en lien avec un programme de formation touchant la faune.

Au cours des dernières années, ça a été plutôt difficile avec la pandémie, mais même avant ça c'était plutôt difficile. Il y a des cours de maniement d'armes à feu qui se donnent, puis il y a quelques réunions. Il y avait aussi une exposition permanente qui était là. Donc, ce sont tous des éléments qu'on va devoir rebrasser avec notre nouveau partenaire , explique le directeur général de la Ville de Baie-Comeau, François Corriveau.

Chargement de l’image François Corriveau est directeur général de la Ville de Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada / Djavan Habel-Thurton

La Ville payera 5000 dollars à la La Corporation Maison de la Faune pour la cession du bâtiment.

100 000 dollars seront également donnés au Cégep de Baie-Comeau par la Municipalité pour mener le projet à bien.

Cette transaction survient après des années de pourparlers entre la Ville et la Maison de la Faune.

Un nouveau fonds pour les entreprises de plein air

Par ailleurs, le conseil municipal a également annoncé lundi la création d’un fonds de soutien pour les entreprises de plein air sur le territoire de Baie-Comeau.

Le fonds Emma Duncan Kerr se veut un levier pour les entreprises de plein air qui souhaitent demander par exemple des subventions gouvernementales, explique le maire de Baie-Comeau Yves Montigny.

Pour le maire ce nouveau fonds s’inscrit dans le virage plein air que veut prendre la Municipalité et est cohérent avec d’autres décisions.

On a vraiment pris ce virage-là. En décidant de fermer le jardin [des glaciers], on a dit : "On ferme le jardin des glaciers. Au lieu d'amener les gens à aller à voir quelque chose en vidéo à l'intérieur d'un bâtiment, on veut amener le monde jouer dehors". On est en train de se déployer exactement dans cette vision de plein air , justifie Yves Montigny.

Près de 150 000 dollars seront disponibles par année dans le fonds, un montant qui est récupéré par la fermeture du jardin des glaciers qui se trouvait dans l'église Saint-Georges.

En novembre dernier la ville avait fait l'annonce du virage plein air du jardin des glaciers, mettant fin au spectacle multimédia.

Avec les informations de Zoé Bellehumeur