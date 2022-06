Enquête publique sur le train léger : un manque de coordination entre les fournisseurs

Ce manque de coordination pourrait même être à l'origine des problèmes de porte rencontrés par les passagers après le lancement du système ferroviaire en 2019, a suggéré, lundi, un témoin entendu par la commission chargée d'enquêter sur le train léger d'Ottawa.

Alstom a fabriqué les trains, tandis que Thales Canada Inc. a fourni le système de signalisation informatisé qui contrôle le freinage et la propulsion, les portes, les capteurs le long des voies et plus encore.

Il appartenait à la branche construction du Groupe de transport Rideau (GTR), OLRT Constructors, de faire le travail essentiel de fusionner les systèmes des deux entreprises. C'était la première fois qu'un système de contrôle des trains basé sur les communications de Thales était intégré à un véhicule léger sur rail, ont souligné les avocats de la Commission.

Lors des audiences publiques sur les pannes du système, le chef de projet de Thales, Michael Burns, a toutefois déclaré qu'il avait tenté d'attirer l'attention du constructeur dès le début du processus sur la façon dont son entreprise et Alstom devaient régler les problèmes en collaborant plutôt qu'en travaillant chacun de son côté.

Ils ont eu des difficultés à remplir ce rôle , a-t-il mentionné à propos d'OLRT Constructors.

Mauvais bilan de santé avant le lancement

La Commission a entendu une conclusion similaire, vendredi dernier, de la part de Rupert Holloway, vice-président et ingénieur civil de SNC-Lavalin qui a supervisé la construction du système de train chez OLRT Constructors, de mai 2018 à mai 2019.

Il a expliqué que le système ferroviaire d'Ottawa comprend des milliers d'appareils numériques complexes et que l'intégration des systèmes de la ligne de la Confédération était cruciale .

M. Holloway a donné en exemple la façon dont plusieurs systèmes doivent fonctionner ensemble s'il y avait un incendie dans un train ou dans le tunnel. Les ordinateurs du train doivent détecter l'incendie et indiquer à la salle de contrôle du chemin Belfast que de l'air frais doit circuler vers les passagers lors de leur évacuation et que les ascenseurs doivent s'éteindre pour empêcher les autres passagers de descendre dans le tunnel.

Rétrospectivement, M. Holloway a déclaré que la branche construction du GTR a passé beaucoup de temps à se concentrer sur la construction du tunnel - une pièce de génie civil de classe mondiale - mais qu'elle avait perdu le cap en ce qui concerne le défi de l'intégration .

Nous avons certainement échoué à relever ce défi aussi efficacement que nous aurions pu le faire , a déclaré M. Holloway à la Commission.

Le train léger a même reçu une mauvaise note, six mois avant la date initiale de lancement, soit 2018, date à laquelle le système devait être remis à la Ville d'Ottawa.

OLRT Constructors avait embauché le consultant SEMP Ltd. pour effectuer un bilan de santé afin de déterminer si le système était sur la bonne voie pour être fonctionnel et sécuritaire.

Le niveau d'ingénierie du projet à ce jour est considéré comme nettement inférieur au niveau minimum acceptable pour un projet de cette taille et de cette complexité , a résumé le consultant en novembre 2017.

Ce fut un véritable moment catalyseur pour nous , a déclaré M. Holloway. OLRT Constructors a ensuite dépensé plus de 20 millions de dollars pour faire venir des experts du Royaume-Uni afin d'aider à combler les lacunes, a-t-il ajouté.

Passager pris dans les portes du train

M. Burns a décrit quelques cas dans lesquels Alstom avait modifié le comportement des trains, à l'insu de Thales.

Il a indiqué que, lors des tests de pré-lancement, Thales avait découvert qu'Alstom avait modifié le logiciel afin qu'un train s'arrête si le frein d'urgence était enclenché trop de fois, pour des raisons de sécurité. Pendant ce temps, Thales avait son propre test pour les freins d'urgence.

Puis, après que les résidents aient commencé à prendre le train en 2019, ce dernier a souligné qu'il y a eu un cas où une femme s'est retrouvée coincée lorsque l'une des portes de train s'était fermée prématurément.

Chargement de l’image En octobre 2019, une femme est restée coincée dans la porte de l'un des wagons du train léger (archives). Photo : Radio-Canada / Stéphane Leclerc

Ce dernier a expliqué que Thales se serait attendue à ce que la porte se rouvre si quelque chose l'empêchait de se fermer. Après enquête, il a découvert qu'Alstom avait attribué une commande différente à ce signal. Thales a alors dû modifier le logiciel pour éviter ce problème de porte.

L'enquête a également révélé que Thales n'avait toujours pas terminé ses travaux sur la première étape de la ligne de la Confédération. Selon le contrat, l'entreprise devait installer son système de contrôle à la station de maintenance et de stockage du chemin Belfast, mais n'a pas terminé.

Le chef de projet chez Thales a mentionné que le système non automatisé dans la gare de triage ralentissait le démarrage du système le matin.

La question de l'intégration de divers systèmes devrait faire l'objet de plus amples discussions, mardi, puisque Lowell Goudge d'Alstom doit témoigner. Il a supervisé l'intégration du système ferroviaire et était le certificateur de sécurité pour Alstom.

La commission entendra également Jacques Bergeron, responsable de l'intégration des systèmes Thales et Alstom, de 2014 à 2018.