Alex Boissonneault succède à Claude Bernatchez à l’émission Première heure

Le nouvel animateur sera en poste à partir du 15 août.

Affecté principalement à la couverture de l'actualité en direct, Alex Boissonneault est correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale du Québec pour Radio-Canada depuis 2016.

Un rassembleur

Sa feuille de route au sein du diffuseur public est impressionnante : participations multiples en tant que chroniqueur politique aux émissions d'affaires publiques nationales à la télé et à la radio, dont l’émission Première Heure, animateur relève pour différentes émissions d'affaires publiques telles que Les Ex, Les mordus de politique, La période de questions et Zone économie, entre autres.

Outre ses compétences journalistiques, l’auditoire sera charmé par ce père de famille à l’esprit rassembleur, charmé par son humour, son authenticité et son humanité , fait valoir Julie Lemieux, directrice régionale de Radio-Canada Québec.

Alex est natif de St-Ferdinand et il habite notre région depuis sa nomination comme correspondant parlementaire il y a 6 ans. Il est impatient d’engager la conversation avec les citoyens de la région et d’échanger avec eux sur les sujets qui sont au cœur de leurs préoccupations , ajoute Julie Lemieux.

C'est la journaliste Louise Boisvert qui assurera officiellement les remplacements d’Alex Boissonneault lors de ses vacances et congés. L’émission Première heure demeure au rendez-vous du 27 juin au 12 août, mais débute à 6 h plutôt que 5 h 30.

L’équipe complète entame sa nouvelle saison le 15 août, avec l’horaire normal, en semaine de 5 h 30 à 9 h.

Une petite dernière pour Claude Bernatchez

L'animateur Claude Bernatchez a informé les auditeurs de la grande région de Québec qu'il quittait la matinale en mai dernier après 17 ans à la barre de l'émission. Sa dernière émission sera diffusée en direct du Grand Théâtre de Québec, le 23 juin, à compter 5 h 30.

Chargement de l’image Claude Bernatchez au micro Photo : Radio-Canada

Il trône au sommet des cotes d'écoute depuis 2016.

Depuis ce temps, Claude Bernatchez et son équipe collectionnent les premières positions parmi les émissions les plus écoutées à Québec le matin. Au printemps, la matinale a récolté la position de tête pour une sixième année de suite.