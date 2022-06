Quentin Condo pense que les relations entre premières nations et canadiens s’améliorent

L'artiste estrien Quentin Condo pense qu’il y a de plus en plus d’ouverture à découvrir le mode de vie autochtone en Estrie.

Le rappeur, qui s'est établi en Estrie, croit qu'il y a eu des changements positifs ces dernières années et que les rapports entre autochtones et québécois s’améliorent. Le monde est plus ouvert à découvrir la vie autochtone.

« Je le vois dans les écoles ici à Sherbrooke. Il y a des écoles qui nous invitent pour donner des ateliers, partager notre culture. On voit un gros changement dans les dernières années. » — Une citation de Quentin Condo, rappeur

Des traditions à transmettre

Quentin Condo est revenu, dans une entrevue accordée à Par ici l'info, sur certains aspects de sa culture, ainsi que sur les enjeux entourant la présence autochtone à Sherbrooke et au Canada à l’occasion de la Journée nationale des peuples autochtones. C’est vraiment important. On vit nos traditions. Ce n'est pas juste quelque chose qu’on fait une couple de fois par année, c’est vraiment chaque jour : la pêche, la chasse, la danse. C’est juste un mode de vie, ce n’est pas une journée par année , a affirmé celui qui est originaire de Gaskapegiag dans la Baie-des-Chaleurs en Gaspésie.

Chargement de l’image Une cérémonie en l'honneur de la vérité et de la réconciliation lors de la Journée nationale des peuples autochtones en 2019. (archives) Photo : La Presse canadienne / Chad Hipolito

Une réconciliation nécessaire

En cette Journée nationale des peuples autochtones, Quentin Condo pense qu’il faut mettre l’accent sur le vivre ensemble et que les récentes découvertes de charniers d’enfants doivent encourager une réconciliation. Pour eux [les peuples non autochtones], c’est choquant et décevant que leur gouvernement et leur système d'éducation aient menti sur ces choses-là , a-t-il précisé.

Mais, nous autres, on le savait, on criait fort, mais c’est correct. Il faut qu’on demande cette vérité-là pour nous assurer que ça n’arrive plus jamais , a-t-il martelé.

Il reconnaît cependant qu’il reste du travail à faire, alors que des communautés autochtones n’ont pas encore accès à l’eau potable.

« Ce n’est pas croyable que le Canada envoie 20 milliards de dollars dans d’autres pays pour être sûr qu’ils ne vivent pas dans ces conditions-là, mais ici, au Canada, on a plus de 50 communautés autochtones qui vivent [sans eau potable]. On est une minorité ici au Canada, 4 % de la population. On peut passer inaperçu beaucoup de fois. » — Une citation de Quentin Condo, rappeur

La Journée nationale des peuples autochtones est célébrée partout au Canada ce 21 juin.