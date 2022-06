L’organisme LAMRAC de Magog intervient pour sauver le marais de la rivière aux Cerises

L’an dernier, beaucoup de monde s’était présenté au marais de la rivière aux Cerises de Magog.

Le succès de cet endroit pouvait nuire aux espèces animales et végétales, et a inquiété LAMRAC. On a observé un achalandage record, tant au niveau de la portion pédestre que de la portion aquatique , a commenté la directrice générale de LAMRAC, Laura Dénommée-Patriganni.

(Cet achalandage) est très probablement attribuable aux effets collatéraux de la pandémie, les gens avaient besoin de se connecter avec la nature , a-t-elle ajouté.

« C’est un privilège d’avoir accès à ces milieux naturels, on a une responsabilité envers ces milieux-là, et aussi pour les générations futures. » — Une citation de Laura Dénommée-Patriganni, directrice générale de LAMRAC

La présence de tous ces plaisanciers a dégradé le milieu naturel. LAMRAC parle de végétation aquatique arrachée , de faune stressée , de berges érodées et dénudées ou encore de déchets et de poissons morts .

Des panneaux de signalisation et de la sensibilisation

Pour éviter que le marais ne soit à nouveau pollué cet été, LAMRAC a pris plusieurs mesures.

L’association souhaite placer des panneaux d’affichage, installer des bouées informatives, et patrouiller en kayak. Ce sont des actions que l’on met en place pour la sensibilisation, ça ne règle pas le problème de l’achalandage , prévient Laura Dénommée-Patriganni.

La directrice rappelle qu’il faut bien connaître la réglementation et passer à la station de lavage avant de mettre une embarcation à l’eau.

Il faudrait aussi éviter les périodes de fort achalandage, comme les beaux après-midi de juillet, ou encore le samedi après-midi, pour limiter les impacts sur l’environnement et avoir une expérience plus agréable , a-t-elle ajouté.

Avec les informations de Marie-Claude Lyonnais