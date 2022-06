Des scientifiques espèrent dissiper le mystère du brouillard

Le projet de 7,5 millions $ est financé par le département américain de la Défense qui espère pouvoir mieux prédire l'un des phénomènes météorologiques les plus imprévisibles : le brouillard.

« Je dirais que c'est la plus grande étude sur le brouillard jamais entrepris à ce jour! » — Une citation de Joe Fernando, Université Notre-Dame

Ils ont choisi la région des Grands Bancs, car c'est l'un des endroits les plus brumeux en été, explique Joe Fernando de l'Université Notre-Dame dans l'Indiana.

Chargement de l’image Joe Fernando de l'Université Notre Dame dirige l'étude. Photo : Radio-Canada / David Laughlin

En 2023, l'étude se déplacera vers la mer Jaune en Chine un autre endroit avec beaucoup de brume.

Près de quatre tonnes d'équipement de mesure atmosphérique ont pris l’avion en direction de l'île de Sable.

D’autres instruments seront également déployés à partir du navire de ravitaillement Atlantic Condor, qui appartient à l’entreprise Irving, mais qui a été emprunté pour une mission d'un mois en juillet.

Le navire ira de l'île de Sable aux Grands Bancs.

L'objectif global du projet est d'améliorer la prévisibilité du brouillard marin dans la mesure du possible rappelle Joe Fernando, qui dirige l'étude. Il est très difficile à prévoir.

Le mystère du brouillard

Le brouillard est créé lorsque des gouttelettes d'eau se forment autour de particules.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Mais difficile de prédire quand exactement il se forme et quand il se dissipera parce que les scientifiques comprennent mal tout ce qui se passe autour de ces particules.

Le brouillard change rapidement et c'est la difficulté. Il arrive rapidement, s'en va rapidement, et nous ne savons pas combien de temps il va rester , admet Joe Fernando.

Et pourtant, le phénomène météorologique a un impact sur la plupart des modes de transport, des ports aux autoroutes en passant par les aéroports.

Un des buts importants de cette étude est d'améliorer la modélisation pour prédire le brouillard.

Le brouillard interfère aussi avec les systèmes d'armes.

Un autre but de l'étude est de comprendre la propagation du faisceau laser à énergie dirigée à travers l'atmosphère pour neutraliser des cibles entrantes , explique Joe Fernando.

La prévision est essentielle, car chaque année au Canada, environ 50 à 60 personnes meurent à cause de la visibilité des problèmes liés au brouillard , rappelle Ismaïl Gultepe, un des chercheurs impliqués, qui travaille pour Environnement et Changement climatique Canada.

Chargement de l’image Ismail Gultepe est chercheur pour Environnement et Changement climatique Canada. Photo : Radio-Canada / David Laughlin

Il étudie aussi l'impact du changement climatique sur la création et la disparition du brouillard. Nous voulons savoir comment le brouillard survit et change les conditions climatiques.

Participation canadienne

Des dizaines de scientifiques comme lui sont impliqués, dont des chercheurs canadiens du ministère des Pêches et des Océans et de l'Environnement et du Changement climatique Canada, mais aussi de l'Université York et Dalhousie.

Rachel Chang, spécialiste des aérosols de Dalhousie, va mesurer la taille et le nombre de particules dans l'atmosphère et leur incidence sur la visibilité et la durée du brouillard.

Chargement de l’image Rachel Chang est professeure au département de physique et des sciences de l'atmosphère à l'Université Dalhousie. Photo : Radio-Canada / David Laughlin

Elle étudie également les gouttelettes qui se forment autour d'une particule de sel et celles qui se forment autour des émissions industrielles soufflées dans la région.

Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir quelle est la source des particules et si ça affecte vraiment la visibilité.

L'étude mesurera la turbulence du vent, la microphysique et la chimie du brouillard, la hauteur des nuages, les vapeurs d'eau et d'autres conditions.

Les chercheurs utiliseront des ballons météorologiques, un radar et un lidar pour y arriver.

Le navire Atlantic Condor va aussi déployer un petit navire et un planeur téléguidés qui vont effectuer des mesures en haute mer et en basse atmosphère.