Centre aquatique de Rouyn-Noranda : les appels d’offres sont-ils attrayants?

Le 10 mai, la Ville a dû annuler l’appel d’offres pour les services d’une firme d’architecture, faute de soumissions. Trois semaines plus tard, le 30 mai, l’administration municipale a été forcée d’annuler l’appel d’offres visant à trouver une firme d’ingénierie, pour la même raison.

La directrice générale de l’Association des architectes en pratique privée du Québec (AAPPQ), Lyne Parent, confirme qu’un devis de performance peut être moins intéressant à réaliser pour une firme d’architecture.

Souvent, [lorsqu’une personne] va en architecture, c’est qu’on veut concevoir des bâtiments. [...] Les firmes ont le goût de concevoir, préparer les plans et devis définitifs. De faire le travail de A à Z. [...] De penser un bâtiment et de voir le résultat concret. C’est moins intéressant que de faire le travail au complet , souligne-t-elle.

La directrice générale de l'Association des Architectes en pratique privée du Québec (AAPPQ), Lyne Parent.

Selon l’AAPPQ, les organismes et entreprises peuvent s’y prendre autrement que par un devis de performance afin d’être plus attrayants auprès des firmes d’architecture et de génie-conseil. Pour ce qui est de l’entrepreneur général, celui-ci devrait être choisi une fois les plans et devis réalisés par les firmes.

Devis de performance Un devis de performance, réalisé par une firme d’architecture ou de génie-conseil, est un plan directeur avec les différents objectifs de son client en matière de construction d’un bâtiment. De cette manière, le constructeur a des critères et objectifs bien établis à suivre. L’entrepreneur général embauche par la suite une autre firme d’architecture et de génie-conseil afin de réaliser les plans et devis définitifs.

Les contraintes de la Ville

La trésorière et directrice des services administratifs de la Ville de Rouyn-Noranda, Hélène Piuze, explique que le choix d’un devis de performance pour le centre aquatique est motivé par la subvention des gouvernements provincial et fédéral.

On doit s’en tenir aux barèmes à l’intérieur de la subvention. L’un des plus importants, c’est la convention financière. Dans ce cas-ci, la convention financière va être signée lorsqu’environ 90 % des sommes vont être engagées , précise-t-elle.

La trésorière et directrice des services administratifs de la Ville de Rouyn-Noranda, Hélène Piuze.

Hélène Piuze ajoute que la Ville a opté pour des devis de performance afin d’obtenir un portrait de la situation sans devoir attendre de longs délais, notamment au plan financier.

Le fait d’aller en devis de performance devrait nous amener plus rapidement à avoir le coût de construction de notre site. Avec l’incertitude dans le marché, il est certain qu’on veut avoir une idée des coûts tout de suite , estime Mme Piuze.

Pénurie de main-d’oeuvre

En mai, la mairesse suppléante de Rouyn-Noranda, Samuelle Ramsay-Houle, mentionnait que ce n’était pas la première fois que la Ville ait dû annuler un appel d’offres par manque de soumissions. Elle ajoutait que la situation fait écho au manque de main-d'œuvre qu’on voit un peu partout .

Le président-directeur général de l’Association des firmes de génie-conseil du Québec (AFG), Bernard Bigras, est d’avis que la pénurie de main-d'œuvre peut expliquer la difficulté pour les municipalités d’obtenir des soumissions de professionnels en ingénierie.

L’enjeu de la main-d'œuvre est une réalité non seulement pour la conception des plans et devis, mais aussi au niveau de la surveillance des travaux , fait-il remarquer.

Le président-directeur général de l'Association des firmes de génie-conseil du Québec (AFG), Bernard Bigras

Bernard Bigras avance que les municipalités qui misent sur le plus bas prix possible lors du choix de l'octroi d’un contrat peuvent démotiver certaines firmes à déposer une offre.

L’enjeu de la qualité est fondamental. La très grande majorité des municipalités ont des règlements de gestion contractuelle qui misent sur le prix. Les firmes ne peuvent soumissionner si les projets se réalisent de façon déficitaire , signale le président-directeur général de l’AFG.

Dans le cas du centre aquatique, la Ville de Rouyn-Noranda assure avoir établi une grille accordant de l’importance à la qualité des services d’une firme.

Des critères mal adaptés selon l'AAPPQ

La directrice générale de l’Association des architectes en pratique privée du Québec, Lyne Parent, invite les municipalités des régions éloignées des grands centres à revoir certains critères.

Un centre aquatique, lorsqu’on est en Abitibi, il s’en fait moins souvent que si on est dans le Grand Montréal. [...] C’est peut-être plus difficile pour certaines firmes de région de faire valoir des expériences pertinentes en centre aquatique , fait-elle observer.

La Ville de Rouyn-Noranda est sûre de recevoir des offres pour ses devis de performance en architecture et ingénierie.

Selon nos informations, la Ville a d’ailleurs reçu quelques soumissions pour son deuxième appel d’offres concernant le devis de performance en architecture. Le deuxième appel d'offres pour les services d’ingénierie se conclut quant à lui le 29 juin.

Lorsqu'annoncé en mai 2021, le projet était évalué à 20 millions de dollars. La participation totale de Québec et Ottawa indiquée était de 12,4 millions de dollars.