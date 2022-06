Le dossier des sifflements de trains nocturnes repoussé à septembre à Magog

Pierre Perras a lancé le Collectif des gens de Magog pour l'amélioration de la qualité de vie afin de réclamer la fin des sifflements nocturnes, qui le réveillent quotidiennement. Ça fait deux ans et demi que je vis à Magog [...] Je n’avais jamais pensé qu’en achetant un appartement, qu’à 2 h, 4 h du matin, le train me réveillerait de façon brutale , constate-t-il, en soulignant avoir choisi de s’installer à Magog pour le calme et les montagnes.

« L’été, on ne peut pas dormir les fenêtres ouvertes. Oubliez ça, c’est trop fort. » — Une citation de Pierre Perras, fondateur du Collectif des gens de Magog pour l’amélioration de la qualité de vie

M. Perras était à la séance du conseil municipal de lundi soir pour demander des nouvelles quant aux requêtes de son collectif, puisque le conseil avait indiqué vouloir revenir sur le sujet au printemps lors d’une rencontre qui a eu lieu en janvier dernier.

Avec le travail, les entrepreneurs et les ingénieurs sont débordés, puis ils nous ont dit que l’objectif qu’on s’était entendu au printemps, ils n’ont pas été capables d’entrer dans les délais , a indiqué la mairesse de Magog Nathalie Pelletier.

Le dossier doit donc être réétudié à la fin du mois de septembre ou au début du mois d’octobre, a-t-elle précisé. Selon elle, cette date ne devrait pas être de nouveau repoussée.

À lire aussi : Des résidents réclament la fin du sifflement du train la nuit à Magog

Une centaine de signatures

Pierre Perras se dit déçu par cette attente, mais affirme vouloir laisser la chance au coureur à la Ville.

Je sais qu’une ville, ça ne roule pas à la même vitesse qu’une entreprise privée. Je suis content, je sens qu’il y a une écoute, mais je suis plus ou moins à l’aise avec le fait qu’on se donne presque un an, que ce soit aussi long d’engager ça.

J’ai hâte à septembre, et je me demande ce qu’ils vont dire de plus , ajoute-t-il.

Rappelons qu’en hiver dernier, le Collectif des gens de Magog pour l’amélioration de la qualité de vie avait amassé une centaine de signatures dans une pétition pour demander la fin du sifflement des trains de nuit. Les membres du collectif avaient notamment souligné que le fait de se faire réveiller en sursaut peut entraîner des problèmes de santé.

Selon une étude menée il y a quelques années par la Ville de Magog, l'installation de clôtures au coût de près de 2 millions $ serait nécessaire pour sécuriser le secteur et arrêter les sifflements de nuit.