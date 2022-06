Réduction des frais à la BC SPCA pour favoriser l’adoption des chats

Dans un communiqué, la SPCA de la Colombie-Britannique annonce une réduction de moitié des frais d'adoption pour les chats dans l’espoir de leur trouver des familles permanentes et d'ainsi libérer de l’espace dans les refuges.

Récemment, l’organisation a dû procéder à plusieurs saisis de chats chez des gens qui en accumulaient compulsivement, certains comptant jusqu’à une centaine d'animaux à la fois, explique la responsable des communications, Lorie Chortyk.

« Ce moment de l’année est toujours très occupé et ces importantes saisies ajoutent une pression sur nos installations et nos ressources. » — Une citation de Lorie Chortyk, responsable des communications, BC SPCA

Selon la société, la COVID-19, l’inflation et les problèmes de santé mentale ont tous joué un rôle dans l’augmentation des demandes faites à la SPCA provinciale.

Nous recevons de plus en plus de demandes d’aide sur des propriétés où l’accumulation compulsive d’animaux est devenue hors de contrôle et où les gens n'arrivent plus vu le nombre d’animaux desquels ils doivent prendre soin , souligne Lorie Chortyk.

Chargement de l’image 120 chats et trois chiens ont été secourus d'une propriété de Fort St. James à la mi-juin 2022. Photo : SPCA de la Colombie-Britannique

Elle encourage donc toutes les personnes qui songent à adopter un chat à profiter de l'aubaine proposée par la SPCA pour adopter un nouveau compagnon.