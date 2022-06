La Baie : des données recueillies pour planifier les travaux de stabilisation

Ainsi, de nouvelles données ont été recueillies lundi au sol dans la zone où est survenu le glissement de terrain. Cette cueillette de données est faite par l'entreprise Englobe en prévision de travaux d'urgence pour stabiliser le talus qui pourrait s'effondrer de nouveau.

Ces travaux permettront ensuite à l'entreprise de s'approcher plus près de la faille pour prélever d'autres échantillons pour la phase finale des travaux.

Il y avait deux tournées au piézocône faites sur le terrain aujourd’hui par Englobe, qui transmet le tout au MTQ pour que celui-ci ait les données. Ces données vont servir aux spécialistes du MTQ pour faire la conception de travaux de stabilisation d’urgence. Ceci signifiera sans doute de l’excavation, mais le détail n’est évidemment pas connu tant que ce n’est pas conçu et exécuté par la suite , a d’abord expliqué par courriel le porte-parole de Saguenay, Dominic Arseneau.

Rappelons que 53 résidences additionnelles ont été évacuées samedi soir et dimanche matin, alors qu'un autre glissement de terrain a été jugé imminent.

Dans l’état actuel du terrain, il serait trop dangereux pour le moment de s’approcher avec de la machinerie lourde.

Cette stabilisation d’urgence permettra aux équipes d’Englobe de s’approcher en sécurité de la faille du glissement pour aller forer d’autres échantillons, de nouveaux échantillons qui serviront à collecter les données en vue de concevoir les travaux de stabilisation finaux , a poursuivi le porte-parole.

Chargement de l’image Le périmètre visé par l'avis d'évacuation se trouve dans le secteur de la 8e et de la 9e Avenues à La Baie. Photo : Radio-Canada

Les digues complétées

La construction des imposantes digues en asphalte concassée dans la zone des maisons évacuées à La Baie a pris fin lundi, après avoir été amorcée dimanche.

Ce type de matériau a été utilisé en raison de sa disponibilité en grande quantité à La Baie et de son faible coût.

Ces digues sont d'une hauteur de plus de quatre mètres.

Selon Ali Saedi, professeur en géotechnique de l'Université du Québec à Québec (UQAC), ces travaux étaient nécessaires pour contenir d'éventuels débris en cas d'un nouveau glissement de terrain.

De ce que je comprends, c’est plus pour contenir la coulée. Ce n’était pas vraiment pour l’effet de soutènement. C’est plus s’il va y avoir une coulée, elle va la contenir, la coulée ne va pas aller dans la rue , a exposé à propos de l'utilité d'une digue celui qui est spécialisé dans l'analyse des risques associés aux aléas naturels.

Chargement de l’image Le secteur évacué n'est pas accessible aux passants et aux citoyens. Photo : Radio-Canada

Plusieurs services de Saguenay

Les nombreuses interventions de Saguenay au cours des derniers jours ont nécessité le soutien de plusieurs employés ainsi qu’une grande coordination entre les différents services.

Pour le service des Travaux publics, il y a eu jusqu’à une vingtaine d’employés sur le terrain lors de la fin de semaine. Il en restait 16 lundi.

En fin de semaine, ils ont construit les digues, fermé des valves d’aqueduc pour couper l’eau des secteurs à risque et fermé des rues. Aujourd’hui (lundi), ils déplacent les clôtures autour du périmètre pour le renforcer et ils construisent des rigoles d’asphalte chaud devant les digues pour envoyer l’eau de pluie dans les égouts , a précisé Dominic Arseneau.

Chargement de l’image Une vue aérienne du glissement de terrain à La Baie, au Saguenay-Lac-St-Jean. Photo : Radio-Canada

Pour ce qui est des pompiers, 20 d’entre eux sont entrés en surplus, alors qu’aucun policier supplémentaire n’a été nécessaire.

Quant au Service du génie, trois employés ont assuré la coordination avec Englobe et le MTQ .

Huit employés de la branche Culture, sports et vie communautaire ont été affectés au soutien des personnes évacuées.

Dans le plan de mesures d’urgence, ce service est responsable de mettre sur pied et d’accueillir les citoyens au centre d’information et d’hébergement, lorsqu'applicable. Le centre d’accueil est encore ouvert et les gens peuvent y aller s’ils ont besoin d’aide (Centre des sports Jean-Claude-Tremblay). Là, ils s’occupent de trouver des logements, de faire confier les animaux à la SPCA , d’enregistrer les citoyens pour que l’on ait le recensement complet des évacués , a-t-il détaillé également.

Chargement de l’image Normalement, les travaux à l'urgence de l'hôpital de La Baie doivent se conclure à l’hiver 2023. Photo : Radio-Canada

Du dynamitage à l’hôpital de La Baie

Par ailleurs, le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean a procédé, comme il avait été annoncé la semaine dernière, à des opérations de dynamitage dans le cadre des travaux de réaménagement de l’urgence de l’hôpital de La Baie.

L’hôpital se trouve à environ 1,75 kilomètre, à vol d’oiseau, du lieu du glissement de terrain.

Selon une réponse fournie en après-midi lundi par Mélissa Bradette, conseillère cadre aux communications et relations médias du CIUSSS , les travaux de dynamitage ont débuté à 13 h lundi.

Au regard de la situation actuelle, des vérifications supplémentaires ont été effectuées auprès des autorités concernées, notamment la Section mouvement de terrain, direction de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports (MTQ). À la suite de ces vérifications, la firme a reçu l’autorisation de procéder aux travaux , a-t-elle confirmé.

Le dynamitage se poursuivra jusqu’au mercredi 13 juillet, à l’exception des fins de semaine, du 24 juin et du 1er juillet. L’entrepreneur procédera avec un horaire régulier, soit à 8 h, 10 h 30, 13 h et 15 h.

Avec les informations de Roby St-Gelais et Pascal Girard